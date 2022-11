Wunnebad Winnenden im Umbau: Gefahr für Badegäste? Was an den Vorwürfen dran ist

Noch gut zwei Monate lang ist das Hallen-Wunnebad für Erholungssuchende geöffnet – mit baustellenbedingten Einschränkungen, die ein Badegast namens Dieter Wohlert offenbar nicht kommentarlos hinnehmen will. Per E-Mail beschwert er sich bei Bäderleiter Sascha Seitz und unserer Zeitung über die Rutschgefahr, die von Plastiküberziehern ausgehe, über Stangen, an denen er sich den Kopf anschlage und überhaupt dem nicht barrierefreien Zugang. Liest man Sascha Seitz' umgehend verfasste, mit Fotos angereicherte freundliche Antwortmail, verschwinden die Vorwürfe wie Wasser im Ausguss.

Badeschlappen wären die bessere Wahl

Zunächst muss man wissen, dass das Bäderteam vor dem Seiteneingang zum Hallenbad ein grünes Zelt aufgebaut hat, darin stehen Bänke. Sie sind in erster Linie dazu da, dass man sich draufsetzt, seine Schuhe auszieht und den Weg durchs Hallenbad zu den Umkleiden mit Badeschlappen oder barfuß zurücklegt.

Möchte man dies nicht, dann soll der Badegast seine Straßenschuhe mit Plastiküberziehern verkleiden. Badegast Wohlert ist nicht wohl beim Gedanken an den schlüpfrigen Gang, der Bäderboden sei ja feucht, das Profil seiner Sohlen aber verhüllt von der glatten Folie, klagt er.

Doch es steht eben nur eine der beiden Möglichkeiten zu Auswahl im Moment. Seitz schreibt ihm: „Zur Ihrer Beruhigung kann ich Ihnen sagen, dass diese Überzieher für diesen Einsatz gedacht und zugelassen sind: kurzes Überziehen und durch einen Bereich Gehen, wo es nicht erlaubt ist, mit Schuhen durchzugehen.“

Angeblich Kopf gestoßen an einer Stange

Auch beim Verlassen des Bades, seltsamerweise nicht beim Eintritt, hat Dieter Wohlert einen Schmerz: „Ich stoße jedes Mal mit dem Kopf an die Metallstange Ihres außen aufgebauten Pavillons, da ich über 1,75 Meter Körpergröße aufweise. Ich bitte dies im Interesse aller Kunden abzustellen.“ Außerdem moniert er, dass der Zugang nicht behindertengerecht sei und die Stufe eine Stolperfalle darstelle.

An welcher Stange sich der Gast den Kopf anhaut, das fragt sich indes Sascha Seitz: „Wie Sie auf den angehängten Bildern erkennen können, befindet sich am Eingang und am Ausgang des Zeltes keine Stange. Auch haben wir an unsere eingeschränkten Gäste gedacht und haben eine Auffahrrampe. Die Stufe im Zelt ist durch ein Hütchen markiert.“

Sascha Seitz betont, dass die Stadtwerke als Betreiberin des Wunnebads „im Bestand unsere Anlagen um- und neu bauen. Leider können wir nicht alles berücksichtigen, was wir gerne möchten. In der momentanen Situation muss man mit Einschränkungen und nicht ganz perfekten Bedingungen rechnen.“ Er hofft, dass der Badegast auch in Zukunft unbeschadet ins Bad kommt und weist darauf hin, dass „wir diese ganzen Maßnahmen für Sie und unsere anderen Gäste machen, damit alle weiterhin unseren Anlagen nutzen können. Wenn wir das nicht tun würden, dann wäre das Bad über 2,5 Jahre geschlossen.“

Voraussichtlich Anfang des Jahres, nach den Weihnachtsferien, wird es eine Komplettschließung geben. Wenn die Bauarbeiten an einem Punkt sind, da auch ein eingeschränkter Betrieb wie im Moment weder sinnvoll noch möglich ist.