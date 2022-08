Züge in der Werkstatt: Ausfälle und Verspätungen auch am Winnender Bahnhof (18.08.)

S23 Filderstadt: Zugausfall, RE90: Verspätung, S23 Backnang: Zugausfall. Wer am Donnerstagmorgen, 18. August, mit der Bahn von Winnenden nach Stuttgart fahren wollte, der dürfte sich erst einmal geärgert haben. Die Liste der Ausfälle war schon gegen 6 Uhr lang. „Heute gibt es wieder massive Störungen am Winnender Bahnhof. Die S-Bahnen um 6.20 Uhr und 6.50 Uhr fallen aus, wie man da nach Stuttgart kommen will, sei jedem selbst überlassen“, schreibt ein Leser per E-Mail an unsere Redaktion.

Welche Bahn fährt?

Ein Blick in die VVS-App offenbart: Ausrufezeichen und Vermerke zu Verspätungen. Zu dem ist eine längere Info hinterlegt, wonach nicht mehr alle Fahrzeuge zur Verfügung stehen und es bei den Linien S1, S12, S2, S23 und S15 zu Verspätungen kommt. Manche Linien verkehren auch überhaupt nicht mehr, so zum Beispiel die S23 (Backnang - Filderstadt). Eine genaue Übersicht, welche Linien von der Störung betroffen sind und in welchem Takt die Bahnen fahren, findet sich hier.

Unser Leser nimmt es einigermaßen mit Humor und sieht das Positive daran: „Zum Glück heute im Home Office“, schreibt er.