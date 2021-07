Es ist ein fast schon vertrautes Bild in Wohngebieten, die mit breiten Straßen ausgestattet sind. Da stellen die Anwohner und ihre Besucher ihre Autos eben nicht nur auf dem privaten Stellplatz oder in der Garage ab. Manche haben das nicht oder nutzen den Raum als erweiterten Keller oder zusätzliche Abstellkammer. Dann bleibt das Gefährt eben gleich am Straßenrand stehen. Ist erlaubt.

Doch offenbar reichen die Ränder nicht immer aus, weil Familien mehrere Fahrzeuge besitzen, sie aber