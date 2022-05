Zieht das Reisegeschäft mit dem Neun-Euro-Ticket wieder an?

Im Juni, Juli und im August Bus- und Bahnfahren für neun Euro. Das ist in diesem Jahr deutschlandweit möglich. Das sogenannte Neun-Euro-Ticket ist unter anderem an Fahrkartenautomaten oder per VVS-App erhältlich. „Man kann es aber auch direkt beim Busfahrer kaufen“, erklärt Harald Römer vom gleichnamigen Busunternehmen.

Wie beurteilt er die neue Fahrkarte? Und zieht das Reisegeschäft wieder an?

Steigen Reisebuskunden jetzt auf den Zug um?

Für ihn und seine Reisefirma ist das Ticket für neun Euro ein zweischneidiges Schwert. Römer fährt in Winnenden auch Linienverkehr (332, 334 und 335). „Wir bekommen eine Vergütung vom VVS. An uns fließt allerdings nur ein sehr kleiner Anteil ab“, erklärt Harald Römer, der auch Reisen mit dem Omnibus anbietet.

Ob Reisebuskunden jetzt möglicherweise auf das Neun-Euro-Ticket umsteigen und Bahn fahren? „Ausschließen kann man das nicht. Ich denke, dass das allerdings nur für die Leute infrage kommt, die viel Zeit haben“, antwortet Römer.

Das Neun-Euro-Ticket gilt nicht im Fernverkehr

Denn: Die Fahrkarte gilt nicht im Fernverkehr. Wer längere Strecken damit zurücklegen möchte, muss sich auf Umstiege gefasst machen. „Ich kann mir vorstellen, dass sich viele das Ticket auf Vorrat kaufen und noch gar keine Reisen geplant haben“, vermutet der Busunternehmer. Über eine Million der Fahrkarten sind bereits verkauft.

Schwierig könnte es werden, das Ticket zu kontrollieren. Es ist nicht übertragbar, der Name des Inhabers steht darauf. Ob dieser im hektischen Verkehrsalltag überhaupt überprüft werden kann? Fraglich. Sehr wohl allerdings in sogenannten Schwerpunktkontrollen.

Busse könnten durch die verbilligte Fahrkarte deutlich voller werden. Ansonsten rechnet Römer mit keinerlei weiteren Auswirkungen auf sein Unternehmen. Schließlich hat er momentan auch an anderen Baustellen zu kämpfen.

Spritpreise sind ein großes Thema für das Reiseunternehmen

„Die Spritpreise sind für uns natürlich ein großes Thema“, sagt Harald Römer. Elf Busse stehen im Fuhrpark des Unternehmens. „Monatlich verbrauchen wir im Schnitt etwa 4000 Liter“, berichtet Harald Römer. Mal mehr, mal weniger.

Je nachdem, wie viele Reisen anstehen und wohin es geht. „Wir können Tag und Nacht tanken, da wir einen 25 000-Liter-Vorratstank haben. Das ist unser Vorteil. Wenn der Tank leer ist, dann sind wir aber auch auf die tagesaktuellen Preise angewiesen. Wir müssen gut überlegen, wann wir den Tank füllen“, erklärt Römer.

Die Reisepreise haben die Römers kalkuliert, als der Sprit günstiger war

Trotz allem haben sich die Römers nicht für eine Erhöhung der Preise entschieden. „Wir haben die Reisepreise bereits im vergangenen Jahr kalkuliert, als die hohen Spritpreise noch nicht absehbar waren“, schildert Marianne Römer, die das Reisebüro an der Wagnerstraße leitet.

Harald und Marianne Römer haben überlegt: Sollte man die gestiegenen Preise an die Kunden weitergeben? „Für die Reisen, die im Katalog zu finden sind, haben wir uns gegen einen Aufschlag entschieden. Es ist ein sehr sensibles Thema. Viele können Preiserhöhungen nicht nachvollziehen“, erklärt Marianne Römer. Unter Umständen könne also noch das ein oder andere Schnäppchen gemacht werden.

Bis zum Kriegsbeginn ist das Geschäft wieder gut angelaufen. „Die Geschehnisse in der Ukraine haben allerdings für einen Dämpfer gesorgt“, erzählt Harald Römer.

Im Reisebus gilt inzwischen keine Maskenpflicht mehr. „Manche Leute sind noch ein bisschen verunsichert, was die Pandemie betrifft. Wir hoffen natürlich, auch diese bald wieder auf unseren Reisen zu begrüßen.“

Marianne Römer erklärt, dass Tagesreisen beliebt sind. „Allerdings auch die Insel Elba, Nord- und Ostsee oder Südtirol sind gefragt. Meer und Berge laufen im Sommer immer gut.“