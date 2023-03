Zu viele Parkplätze? Grüne kritisieren Pläne für Kita-Neubau in Winnenden

Am Koppelesbach in Winnenden lässt die Stadtverwaltung momentan eine Kindertageseinrichtung für 85 Kinder bauen. Auch ein Parkplatz entsteht dort. Die Anzahl der geplanten Stellplätze wiederum sorgt nun für Kritik vom Ortsverband der Grünen.

„16 Parkplätze wirklich nötig?“, lautet die Überschrift der Pressemitteilung, die unsere Redaktion erhalten hat. Daniel Baier, der Vorsitzende der Grünen in Winnenden erklärt in der Mitteilung, dass auf Grundlage der Landesbauordnung und der erlassenen Verwaltungsvorschriften bei Kitas ein Parkplatz pro 20 bis 30 Kinder notwendig sei. Den Kommunen werde die Möglichkeit eingeräumt, die Mindestanzahl sogar noch zu unterschreiten, wenn eine gute Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz besteht. „Für die neue Kita Koppelesbach sind also höchstens vier Parkplätze nötig, da es vier Gruppen geben soll. Wieso die Stadtverwaltung nun laut Ausschreibung ganze 16 Parkplätze als nötig erachtet - also damit eine Überschreitung der notwendigen Stellplätze um 300 Prozent, erschließt sich nicht“, kritisiert Baier in der Pressemitteilung.

„Elterntaxis“ ein Sicherheitsrisiko?

Stellplätze unmittelbar an einer Einrichtung seien immer auch ein Sicherheitsrisiko. „Von sogenannten ‘Elterntaxis‘ geht eine direkte Gefahr aus, zudem erfolgt bei Abgabe der Kinder direkt vor der Türe keinerlei Verkehrserziehung zur Verbesserung der Fähigkeiten zur Bewegung im öffentlichen Raum.“ Zudem merkt der Ortsverband in der Mitteilung an, dass die Einrichtung fußläufig in wenigen Minuten vom Parkplatz am Waldfriedhof erreichbar sei, die Bushaltestelle Eschenweg nahegelegen, und ausreichend Fahrradstellplätze geplant sind. Auch Kostengründe sprechen demnach für weniger Stellplätze.

Auf Anfrage unserer Redaktion erklärt die Stadtverwaltung, die Überlegungen, die hinter den Planungen stecken: Aufgrund des Ganztagesangebots erwarte man einen überörtlichen Einzugsbereich und dementsprechend Kindergartenkinder, die überwiegend mit dem Auto in die Einrichtung gebracht werden - trotz der guten Erreichbarkeit mit dem Fahrrad oder zu Fuß. „Für einen reibungslosen Ablauf sind daher ausreichend Kurzzeitparkplätze wichtig“, schreibt Franziska Götz, Pressesprecherin bei der Stadt.

Man geht außerdem davon aus, dass auch die rund 25 Erzieherinnen und Erzieher sowie das hauswirtschaftliche Personal mehrheitlich mit dem Auto zur Arbeit kommen. „Für sie werden ebenfalls Parkplätze benötigt, um den Parkdruck nicht auf die Anwohner umzulenken oder tagsüber die Friedhofsparkplätze durch Dauerparker den Besucherinnen und Besuchern von Trauerfeiern zu entziehen, die dann wiederum im Wohngebiet parken müssten“, schreibt Götz.

Rückstaus bei zu wenig Parkfläche?

Durch die Lage am Ortsrand vom Schelmenholz liege daher ein größerer Parkplatz nahe, ähnlich wie bei der Kita Seewasen am Stadtrand in Richtung Höfen. Ein Verzicht darauf könnte zu Rückstaus vom Parkplatz auf die Hanweiler Straße, vor allem während der Bring- und Abholzeiten führen, heißt es in der Reaktion der Stadtverwaltung weiter.

Idee: Mehr E-Ladestationen

Weniger Parkplätze zu bauen wäre, trotz bereits erfolgtem Spatentisch, zwar noch möglich, müsste jedoch durch den Gemeinderat abgesegnet werden. „Hierzu liegt kein Antrag vor. Die aufgrund der bisherigen Planung bereits beauftragte Firma hätte im übrigen Anspruch auf entgangenen Gewinn und die Baufertigstellung würde sich verschieben“, merkt Götz an.

Unabhängig davon bestehe jedoch die Möglichkeit, einige der Stellplätze mit öffentlichen E-Ladestationen auszustatten. Diesem Vorschlag gehe man momentan intern nach.