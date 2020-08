„Großes Zett, kleiner Eifer“, sagte Rudolf Zeiffer am Telefon, wenn jemand seinen Namen nicht gleich verstand. Humor prägte Rudolf Zeiffers Persönlichkeit und seine Arbeit – 26 Jahre lang leitete er die Lokalredaktion der Winnender Zeitung. 2005 ging er mit 61 Jahren in den Ruhestand. Am vergangenen Freitag ist er im Alter von 76 Jahren in einem Pflegeheim in Hanau verstorben. Er hinterlässt seine Frau Birgit, seine drei Töchter mit Familien, zu denen acht Enkel gehören.

