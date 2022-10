Zum vierten Mal verurteilt: Winnender fährt seit Jahren Auto ohne Führerschein

Von der Wohnung der Eltern, wo er lebt, in Backnang, zum Klinikum Schloss Winnenden und von dort direkt in die Arme einer Polizeistreife. Diese Fahrt hatte nun, ein halbes Jahr später, für einen 48-Jährigen ein Nachspiel am Amtsgericht Waiblingen.

Der Touran sei damals im April im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Waiblinger Straße kurz nach zehn Uhr aufgefallen, weil der Beifahrer den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte, berichtete einer der Beamten vor Gericht als Zeuge. Der sehr nervöse Fahrer habe erklärt, er habe seinen Bruder – den Beifahrer – im Krankenhaus abgeholt. Den Führerschein habe er zu Hause vergessen. Dies habe man ihm zunächst geglaubt, zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit habe man dann noch mehrere Standardtests durchgeführt.

Erst hinterher habe man festgestellt, dass der Mann überhaupt nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfüge, beziehungsweise diese noch bis Dezember 2022 eine Sperrfrist hat.

Vor Gericht gibt sich der ertappte Verkehrssünder zerknirscht

Der ertappte Verkehrssünder gab sich im Gerichtssaal der Richterin Basoglu-Waselzada und der Vertreterin der Staatsanwaltschaft gegenüber zerknirscht. Der Vorwurf, ohne gültige Fahrerlaubnis und unter Einfluss berauschender Mittel im Straßenverkehr ein Kraftfahrzeug geführt zu haben, sei wohl so zutreffend, könne von ihm nicht weggeleugnet werden.

Allerdings, schränkte er ein, nehme er seit Jahren erfolgreich an einem Methadonprogramm teil. Seitdem trinke er keinen Alkohol und konsumiere auch keine Drogen mehr. Zudem besitze er als griechischer Staatsbürger mit Zweitwohnsitz in Griechenland einen griechischen Führerschein. Dieser Führerschein, belehrte ihn die Richterin, sei in Deutschland jedoch nicht gültig, Er habe schließlich hier seinen Lebensmittelpunkt.

Dass ihm die Rechtslage durchaus geläufig sein dürfte, legte dann ein Blick in das Vorstrafenregister des Mannes nahe: So wurde ihm bereits 2010 die Erteilung einer Fahrerlaubnis verweigert, 2019, 2020 und 2021 wurde er wegen vorsätzlichen Fahrens ohne, teilweise in Tateinheit mit Trunkenheit, verurteilt.

Da gebe es nicht viel zu diskutieren, meinte die Richterin und verurteilte den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten. Bei der Fahrt habe es sich um keinen Notfall gehandelt, der Bruder hätte auch mit Hilfe eines anderen Verkehrsmittels ins Krankenhaus kommen können. Angesichts der einschlägigen Vorstrafen, aus denen der Mann offensichtlich nichts gelernt habe und auch keine Einsicht zeige, sei eine Freiheitsstrafe angemessen und unerlässlich. Zu seinen Gunsten spreche allerdings, dass er die Tat eingestanden habe.

Die Strafe wird aufgrund der positiven Sozialprognose zur Bewährung ausgesetzt

Da er in seine Familie eingebettet lebe, über gute soziale Bindungen verfüge und ab November einen Job in Aussicht habe, sei es durchaus möglich, für ihn eine positive Sozialprognose abzugeben und die Haftstrafe zur Bewährung auszusetzen. Außerdem bekam der Mann noch die Auflage zu 60 Stunden gemeinnütziger Arbeit. Zudem hat er die Kosten des Verfahrens zu tragen und innerhalb einer weiteren Sperrfrist von fünfzehn Monaten darf ihm keine Fahrerlaubnis erteilt werden.

Da der Angeklagte umgehend noch im Gericht auf Rechtsmittel verzichtete und das Urteil akzeptierte, wurde es sofort rechtskräftig.