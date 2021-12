Probleme sind da, damit man sie löst. So wie ein Mann aus Bürg zum Beispiel. Er fragte uns von der Zeitung an einem warmen Herbsttag: Was ist mit dem Ersatzbus auf der steilen, schattigen, engen Ausweichstrecke bei Schnee und Eis? Wir von der Zeitung fragten das Landratsamt und das Busunternehmen. Das Landratsamt sagte: Es kommt ein Dienstleister und streut die Strecke. Die Firma Dannenmann sagte: Wenn es trotzdem zu glatt sein sollte, muss der Bus so lange warten, bis er wieder fahren kann.