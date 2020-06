Seit Jahren sind Stadt und Gemeinderäte dahinter her, dass der Kreis seine marode und teils zu enge Straße zwischen den Teilorten Höfen/Baach und Bürg saniert. 2017 endlich hat der Kreistag den Ausbau dieses Stücks beschlossen. Das Ganze wird insgesamt etwa vier Millionen Euro kosten, was bedeutet, dass es „das mit Abstand größte Straßenbauprojekt des Landkreises der kommenden Jahre“ sein wird (Landrat Dr. Richard Sigel in unserem Beitrag von August 2019). Damals sagte er auch, dass der