Ärger und Müll am Vogelturm in Winterbach - Aufregung wegen eines Strafzettels

Wenn es um Probleme mit Müll und rücksichtlosem Umgang mit der Natur geht, ging es in Winterbach zuletzt oft um den renaturierten Rems-Abschnitt in Richtung Remshalden. In diesem Sommer war eine Stelle auf der anderen Seite des Orts ein Hotspot: der Vogelturm. Der Bauhof habe nach den Wochenenden „kiloweise Müll“ aufräumen müssen, sagt Hauptamtsleiter Matthias Kolb. Das Ganze wird jetzt öffentlich, weil sich ein Stuttgarter über einen Strafzettel aufregt, den er im Sommer bekam, als er mit dem Auto dort war. Denn: Als Gespräche und Ermahnungen nichts halfen, griff die Gemeinde durch.

Aussicht auf die Rems und idyllischer Kiesstrand

Der Winterbacher Vogelturm, auch Vogeluhr oder Vogelkäfig genannt, ist eigentlich etwas für Ortskundige, eher ein Geheimtipp. Aber tatsächlich taucht er als Sehenswürdigkeit und Ausflugstipp auf viel besuchten, einschlägigen Internetseiten wie Komoot auf. Ohne Frage ist es ein hübscher, besonderer Ort: Wer die Treppe hochsteigt auf den kleinen Turm mit dem Vogelkäfig obendrauf, hat einen guten Blick auf die Rems und steht praktisch in den Ästen einer daneben wachsenden Eiche. Auf dem Boden der Turm-Plattform befindet sich eine sogenannte Vogeluhr, auf der man ablesen kann, welcher gefiederte Sänger morgens um welche Zeit beginnt zu zwitschern. Die Namen der Vögel sind etwas verblasst, aber noch entzifferbar. Unten gibt es einen Tisch und zwei Bänke aus Holz.

Wer über den Damm weiter hinuntersteigt zur Rems, der steht an einem kleinen Kiesstrand, umgeben vom Rauschen des Wassers, das über eine etwa einen Meter hohe Stufe fällt. Wer Glück hat, kann dort Eisvögel über das Wasser flitzen sehen. Eine Idylle, die lediglich etwas getrübt wird durch den leichten Klärgeruch, der von der etwas flussaufwärts liegenden Schorndorfer Kläranlage kommt, aus der das Abwasser in die Rems fließt.

Die Stelle sei schon ganz bewusst als Ausflugsziel und Aufenthaltsort in der Natur gedacht und konzipiert, sagt der Winterbacher Bauamtsleiter Rainer Blessing. Der Turm in Käfigform war ein Projekt der Gemeinde für den Landschaftspark Rems, das 2009 schon mit dem Hintergedanken an eine künftige Gartenschau umgesetzt wurde.

Was nicht im Sinne der Erfinder war: Menschenmassen, die vor Ort Partys feiern, grillen und hinterher überall ihren Müll hinterlassen. So war es aber in diesem Sommer, und zwar teilweise wohl im Extrem: „Der Platz war jedes Wochenende stark vermüllt“ sagt die stellvertretende Hauptamtsleiterin der Gemeinde Winterbach, Melanie Krämer. „Nicht nur, dass die Müllbehälter übervoll waren, der Müll wurde auch in das angrenzende Wäldchen verteilt. Neben Verpackungsmaterial wurden Windeln und Essensreste liegengelassen und das Wäldchen als Toilette benutzt.“

"Wallfahrtsstätte" statt "Geheimtipp"

Die Gruppen, die sich am Vogelturm aufhielten, seien fast alle „von weit außerhalb“ gekommen, aus Stuttgart und Umgebung, so Melanie Krämer.

Einer, der schon länger immer wieder an der Stelle an die Rems kommt, ist Holger Hieke aus Bad Cannstatt. Ein Freund habe ihm die Stelle mal gezeigt, erzählt er. Der habe sie gekannt, weil er mit seinen beiden Hunden dort hingehe. „Es ist wirklich schön da“, sagt Hieke. „Ein richtiger Naherholungsort.“

Doch die Freude an der Natur in diesem Sommer hat für Holger Hieke eine Trübung bekommen. „Ich war mit meinem Sohn diesen Sommer mal dort. Aber wir sind praktisch gleich wieder weg.“ Es seien viel zu viele Menschen dort gewesen, auch viele Autos. „Der Geheimtipp, der eigentlich nur Insidern und Hundebesitzern bekannt war, der wird jetzt zu einer Wallfahrtsstätte.“

55 Euro Verwarnungsgeld fürs Falschparken

Der Spaß ist Holger Hieke aber auch noch aus einem anderen Grund vergangen: Im Oktober wurde ihm eine Verwarnung mit Verwarnungsgeld über 55 Euro der Gemeinde Winterbach zugestellt. Der Grund: Ende August parkte er in einem Grünstreifen am Rems-Damm. In seinem Ärger darüber hat er sich bei unserer Zeitung gemeldet: Die ganze Zeit habe er doch dort geparkt, das sei „jahrelange Praxis“, das würden alle so machen – und jetzt plötzlich werde er bestraft? Er verstehe, dass die Gemeinde dem ausgeuferten Treiben dort vielleicht habe Einhalt gebieten wollen. Aber so ganz ohne Vorwarnung? Er fragt: Hätte man nicht erst mal ein Schild aufstellen können?

Melanie Krämer, die bei der Gemeinde Winterbach fürs Ordnungsamt zuständig ist, meint dazu: Dass vorher nie Verwarnungen ausgesprochen worden seien, heiße nicht, dass das Parken dort immer erlaubt gewesen sei. Tatsächlich ist die Straßenverkehrsordnung in dem Punkt ganz klar: Befahren von und damit auch Parken auf Grünstreifen ist grundsätzlich verboten.

Viele Gemeinden tolerieren es allerdings in der Praxis oft, so anscheinend lange auch Winterbach. Es scheint so, dass Holger Hieke Opfer der Maßnahmen gegen die eskalierende Situation am Vogelturm war. Man habe zunächst versucht, die Probleme über Gespräche mit den Menschen vor Ort in den Griff zu bekommen, berichtet Melanie Krämer. Man habe auch Schilder aufgestellt mit der Bitte, den Müll wieder mitzunehmen. „Da dies zu keinem Erfolg geführt hat, haben wir Verwarnungen wegen des nicht erlaubten Parkens erlassen.“

"Das Grillen ist dort verboten"

Auch anderweitig ist die Rechtslage klar: „Das Grillen ist dort verboten“, sagt Melanie Krämer. Die Winterbacher Polizeiverordnung verbietet es generell, außerhalb zugelassener Stellen Feuer zu machen.

Was die Straße zum Vogelturm angeht, die in Winterbach von der Ostlandstraße abzweigt: Sie darf von allen mit dem Auto befahren werden. Aber das könnte sich ändern. „Wir prüfen derzeit noch, ob es möglich ist, das Befahren nur noch eingeschränkt zuzulassen“, sagt Krämer. Dann wäre die Straße nur noch für den landwirtschaftlichen Verkehr frei.

Dass viele Menschen, auch aus weiter entfernten Orten, durch oder nach Winterbach kommen, sei ganz grundsätzlich erfreulich, sagt Hauptamtsleiter Matthias Kolb. Das habe man so gewollt und mit der Remstal-Gartenschau 2019 auch gezielt gefördert. Jeder dürfe und solle die Natur erleben können. „Andererseits wollen wir aber auch, dass man rücksichtsvoll damit umgeht. Es gibt Leute, die das tun. Aber es gibt eben andere, denen es völlig egal ist.“

Ähnliche Probleme kenne man in Winterbach auch von anderen Stellen, vom renaturierten Rems-Abschnitt oder vom Stausee. Es sei nicht möglich, Tag und Nacht Kontrollen durchzuführen, so Kolb. Und vor allem, wenn es sich um große Gruppen von 50 oder 60 Leuten handle wie in diesem Sommer beim Vogelturm, komme man mit Gesprächen nicht mehr weiter. „Die Leute waren beratungsresistent. Da bemerken wir auch, dass sich das verschärft, dass bei den Leuten kein Problembewusstsein da ist.“