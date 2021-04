Der Ärger, der in den vergangenen Tagen und Wochen auf den Internet- und Telefonanbieter Sdt.net niederprasselte, war enorm. Kunden in den Winterbacher Ortsteilen Winterbach und Manolzweiler waren frustriert: „Seit Wochen müssen wir uns hier mit 350 Kilobit pro Sekunde Home-Office durchkämpfen!“, beklagte sich zum Beispiel ein Nutzer auf Facebook und verfiel angesichts der vorsintflutlichen Bandbreiten seiner Internetverbindung in Zynismus: „Ein Traum!“ Sdt.net vertröstete auf Mitte Mai,