Schon Mitte November 2020 hatte der Landkreis es angekündigt, an diesem Donnerstag ziehen nun wieder Flüchtlinge in das ehemalige Best-Western-Hotel in der Winterbacher Fabrikstraße ein. 30 Menschen wohnen dann zunächst wieder in der Gemeinschaftsunterkunft, wie die Pressestelle des Rems-Murr-Kreises auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt. Etwa ein Drittel von ihnen sind alleinstehende Personen, die restlichen ziehen als Familien ein.

