Abramzik in Winterbach: Kunden wundern sich - warum wurden die Bäume abgesägt?

Einige Abramzik-Kundinnen und -Kunden haben sich in den vergangenen Tagen gewundert: Auf dem Parkplatz des Supermarktes in Winterbach fehlten sechs Bäume, nur noch die Stümpfe der Stämme sind dort zu sehen. Manche fragten sich gar: Waren da sogenannte Vandalen mit der Säge am Werk? Nach der traurigen Serie von an- und abgesägten Bäumen im Bereich des Zehntbachs in Remshalden, kommt so ein Gedanke vielleicht auf.

Katja Abramzik kann aber auf Nachfrage aufklären: Alles kein Drama, die Bäume wurden bewusst so radikal gestutzt, weil sie ganz wegkommen sollen. Ein Fachmann habe sie sich angeschaut und sei zu dem Schluss gekommen, „dass sie nicht mehr ganz so fit sind“. Es hätte sein können, dass sie irgendwann umfallen oder Äste abbrechen. „Die waren nicht mehr so ganz gesund.“

Ersatz wird gepflanzt

Katja Abramzik sagt aber: Der Parkplatz soll nicht unbegrünt bleiben. „Wir schaffen auf jeden Fall einen schönen Ersatz, wir lassen die Stellen nicht leer.“ Noch sei die Entscheidung nicht gefallen, ob neue Bäume gepflanzt werden oder ob es eher Hecken werden. „Wir wollen es auf jeden Fall so machen, dass es für die Natur gut ist, dass es für die Insekten und Vögel was ist.“