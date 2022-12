Abramzik-Supermarkt in Winterbach: Klaus Abramzik gibt ganz an seine Töchter ab

In der mehr als 70 Jahre umspannenden Firmengeschichte der Abramziks findet mit dem Jahreswechsel ein schon länger laufender Generationenwechsel seinen Abschluss. Klaus Abramzik zieht sich aus der Geschäftsführung des Winterbacher Supermarkts zurück und überlässt seinen Töchtern Katja (33) und Julia (31) das Feld. Der 66-Jährige hat den Familienbetrieb 1985 selbst von seinen Eltern übernommen, damals noch in Schorndorf. Die Begeisterung für den Einzelhandel hat er erfolgreich weitergegeben. Dabei habe er seine Töchter nie zur Mitarbeit gedrängt, sagt Klaus Abramzik: „Ich bin immer davon ausgegangen, dass ich nicht voraussetzen kann, dass meine Kinder die gleichen Interessen haben wie ich.“

Ihm habe die Arbeit immer Spaß gemacht und sie mache ihm nach wie vor Spaß. „Du musst es als Eltern einfach vorleben.“ Es sei bei ihm selbst vor vielen Jahren nicht anders gewesen. „Auch meine Eltern haben nicht gesagt: Du musst den Betrieb übernehmen. Die haben gesagt: Du kannst machen, was du willst.“ Aber er wollte gar nichts anderes.

1951 eröffnen die Abramziks ihren Laden in Schorndorf

Die Anfänge des Betriebs liegen noch in Ostpreußen, mit dem Kolonialwarenladen der Großeltern von Klaus Abramzik. Nach dem Krieg starten Klaus Abramziks Eltern in Schorndorf neu. 1951 eröffnen sie dort auf 40 Quadratmetern in der Neuen Straße 28 einen kleinen Laden mit Lebensmitteln, Obst, Wein und Spirituosen. Ganz klassisch. Doch die Abramziks sind innovativ und verstehen es, neue Entwicklungen aufzunehmen. Als in den 1960er Jahren die Gastarbeiter ins Land kommen, sind plötzlich ganz andere Waren gefragt, die es bisher in der schwäbischen Provinz gar nicht gibt: Paprika, Peperoni, Fenchel, Zucchini, Auberginen, Nektarinen oder Kiwis.

Die Italiener kaufen außerdem kiloweise Spaghetti, erinnert sich Klaus Abramzik. Eine neue Esskultur hält Einzug in Deutschland. Der Laden der Abramziks wird zu einer Institution in Schorndorf und schließlich zum Vollsortimenter. Durch Umzüge wächst das Geschäft bis auf 180 Quadratmeter plus 100 Quadratmeter Weinkeller in der Daimlerstraße 20 in Schorndorf. Man bekommt dort auch täglich frisch gegrillte Hähnchen – ein echter Kundenmagnet in einer Zeit, in der es noch keine Imbisse mit Pizza oder Döner und keinen McDonalds oder Burger King gibt. Bis zu 192 halbe Hähnchen gehen zu den besten Zeiten täglich über die Theke.

Ladensterben, Alleinstellungsmerkmale und Umzug

1985 übernimmt Klaus Abramzik das Geschäft. Die Zeiten für die Lebensmitteleinzelhändler sind seit den 70er Jahren schwierig. Der Trend geht schon damals weg von den kleinen Läden hin zu großen Supermärkten außerhalb der Innenstadt. Klaus Abramzik und seine Frau Ingrid versuchen weiter, Alleinstellungsmerkmale zu schaffen, und setzen noch stärker auf Frische und Feinkost. Aus „Lebensmittel Abramzik“ wird „Feinkost Abramzik“.

2004 dann der ganz große Sprung: Umzug nach Winterbach und die Eröffnung des heutigen Supermarktes. Hier sind Katja und Julia Abramzik schon seit zehn beziehungsweise sieben Jahren voll mit eingestiegen und in der Verantwortung. Wie ihr Vater sind sie in das Geschäft hineingewachsen. Schon als Jugendliche haben sie stundenweise im Laden mitgearbeitet und zum Beispiel beim Auffüllen der Regale geholfen. „Wir haben nie gesagt: Ihr müsst jetzt kommen und aushelfen“, sagt Klaus Abramzik. Danach hätten seine Töchter von sich aus gefragt, weil sie ihr Taschengeld aufbessern wollten.

Die Chefinnen sitzen auch mal an der Kasse

Heute sagt Julia Abramzik: „Es ist eine Herzensangelegenheit, dass wir das hier weiterführen.“ Den Spaß, den ihr Vater bis heute an der Arbeit hat, erleben auch die Töchter. Dazu trage vor allem die Vielseitigkeit bei, sagt Katja Abramzik. „Wir haben hier sehr viele Berufe.“ Klaus Abramzik zählt auf: Du bist Logistiker, du bist Fahrer, Einkäufer, Verkäufer, du bist in der Buchhaltung, im Marketing, an der Feinkosttheke, an der Kasse.“ Katja Abramzik ergänzt: „Und Ernährungsberaterin ist man dann auch öfter mal.“ Den beiden jungen Chefinnen ist es wichtig, dass sie selbst an der Basis mitarbeiten, auch mal an der Kasse sitzen und den direkten Kontakt zu Kundinnen und Kunden haben.

Bisher war es vor allem noch Klaus Abramziks Job, jeden Morgen in aller Herrgottsfrühe zum Großmarkt nach Stuttgart zu fahren und frisch für Obst-, Gemüse- und Feinkosttheke einzukaufen. Das übernimmt jetzt Katja. Offiziell wird das Geschäft nun zum Jahreswechsel ganz auf sie und Julia überschrieben, nachdem 2018 schon Ingrid Abramzik in Rente gegangen ist. Klaus Abramzik wird aber nicht ganz weg sein. Er mache „noch ein bisschen Obst und ein bisschen Wein“, sagt er.

Streit habe es in all der Zeit, die Eltern und Töchter den Laden gemeinsam führen, eigentlich nie gegeben, sagt Julia Abramzik. Sie hätten alle ihren eigenen Bereich, für den sie zuständig seien. Aber natürlich werde alles besprochen und vor allem die großen Entscheidungen träfen sie zusammen.

Andere "Work-Life-Balance"

„Eure Work-Life-Balance ist eine andere als meine“, stellt Klaus Abramzik als Veränderung fest. Seine Töchter würden sich eher die Freiheit nehmen, mal abends früher zu gehen, wenn sie morgens früh angefangen hätten. Die beiden wechseln sich dabei auch ab, nehmen sich gegenseitig Dinge ab, ergänzen sich. Und die Technik macht es möglich, dass sie auch mal von zu Hause arbeiten. Was die Arbeitsbelastung und die Balance zwischen Job und Privatleben angehe, habe es aber schon bei ihm eine Verbesserung gegenüber seinen Eltern gegeben, sagt Klaus Abramzik. „Die haben noch ganz anders körperlich gearbeitet als wir.“

Mit Katja und Julia Abramzik ist der Supermarkt weiter mit der Zeit gegangen oder sogar im Vergleich zur Konkurrenz in einigen Punkten deutlich voraus. Starkes Element, das den Laden von vielen anderen Supermärkten wie Rewe oder Edeka abhebt, sind die sehr regional bestückte Obst- und Gemüseabteilung mit Bedientheke, die Feinkostabteilung mit der Fischtheke und die Weinabteilung. Schon sehr früh haben die Abramziks das Rebowl-System an ihrer Salatbar eingeführt: Dort kann man sich den Salat zum Mitnehmen in einer Pfand-Mehrwegbox anrichten, die man dann immer wieder nutzen kann, auch in anderen Läden, die das System haben.

Drei von der jungen Generation geführte Familienunternehmen unter einem Dach

Regionale Produzenten finden sich im ganzen Sortiment viele. Mit dem neuen Jahr wird das Angebot aber noch einmal ein Stück regionaler. Dann übernimmt, voraussichtlich ab Mitte oder Ende Januar, die Schorndorfer Metzgerei Kurz die Wurst- und Fleischtheke von der Metzgerei Kühnle. Das passt zum Generationenwechsel: Mit Kurz und der Bäckerei Schulze aus Urbach habe man dann drei von der jungen Generation geführte regionale Familienunternehmen unter einem Dach, sagt Julia Abramzik.