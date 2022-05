Abriss in der Remsstraße in Winterbach für neue günstige Mietwohnungen

Dachziegel fliegen scheppernd zu Boden, der Bagger beißt sich krachend und staubend in Wände: In der Remsstraße in Winterbach legt ein Abbruchtrupp das nächste Haus der Gemeinde in hohem Tempo in Trümmer. An seiner Stelle baut die Kreisbau-Gesellschaft ein weiteres neues Haus mit geförderten Wohnungen, die um ein Drittel günstiger sind als die auf dem freien Markt in Winterbach.

Interessenten können sich bei der Gemeinde bewerben. Voraussetzung ist ein Wohnberechtigungsschein.

17 Wohnungen im ersten Bauabschnitt

Direkt neben dem Abbruchhaus steht bereits der erste Bauabschnitt des Kreisbau-Projekts. Alle 17 Wohnungen darin sind seit April bezogen, ein großer Teil durch die Menschen, die bisher noch nebenan wohnten. Sie können jetzt aus nächster Nähe dabei zusehen, wir ihr ehemaliges Domizil in Schutt und Asche gelegt wird.

Die Abbrucharbeiten haben vergangene Woche begonnen und sollen laut Steffen Krahn, dem Geschäftsführer der Kreisbau, bis Mitte Juni abgeschlossen sein. Gleich im Juli soll dann der Neubau beginnen, und bis Oktober 2023 sollen die neun Wohnungen im Gebäude bezogen werden können.

Wer bekommt einen Wohnberechtigungsschein?

In den Wohnungen in den alten, zuletzt in großen Teilen recht heruntergekommenen, Häusern der Gemeinde in der Remsstraße waren Obdachlose untergebracht oder sie waren an Menschen mit Wohnberechtigungsschein vermietet. Auch in den neuen Häusern benötigen die Mieter diesen Schein, den die Kommunen auf Antrag ausstellen.

Als Voraussetzung dafür, dass man ihn bekommt, gelten unter anderem bestimmte Einkommensgrenzen – die höher liegen, als mancher vielleicht denkt. Laut Info des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg kann zum Beispiel ein Haushalt mit zwei Personen mit einem Haushaltseinkommen von bis zu 51.850 Euro pro Jahr einen Wohnberechtigungsschein bekommen. Umgangssprachlich ist in diesem Zusammenhang immer von „Sozialwohnungen“ die Rede.

Der Winterbacher Bauamtsleiter Rainer Blessing sagte unserer Zeitung dazu Anfang dieses Jahres: Allgemein hätten viele, denen die Gemeinde solche Wohnungen zur Verfügung stelle, „sehr kleine Einkommen“, viele der Menschen hätten Migrationshintergrund. Es gehe generell um eine Personengruppe, die sich auf dem normalen Wohnungsmarkt sehr schwertue und das Nachsehen habe, wenn die Vermieter sich die Mieter raussuchen könnten.

Weitere geförderte Wohnungen

Im neuen Baugebiet Riedwiesen will die Gemeinde Winterbach weitere Sozialwohnungen schaffen, voraussichtlich auch wieder mit der Kreisbau-Gesellschaft als Bauherrin. 2023 könnte es erschlossen werden, so ist derzeit der Plan. Die Gemeinde baut dort eine Kindertagesstätte. Im gleichen Gebäude sind auch eine Begegnungsstätte sowie einige Wohnungen angedacht. Diese sollen wie die in der Remsstraße staatlich gefördert sein und an Menschen mit Wohnberechtigungsschein vergeben werden.