Am Waldrand von Winterbach, unweit des Lehenbachstausees, bohrt Andreas Schahl mit dem Pflanzfuchs Löcher in den Lehmboden. Der Garten- und Landschaftsbauer will sein etwa zehn Ar großes Grundstück wiederaufforsten. Die Klasse 8 b der Waldorfschule auf dem Engelberg hilft ihm dabei.

Der Pflanzfuchs ist ein benzinbetriebenes Einmann-Erdbohrgerät, mit dessen Hilfe dem auf dem Grundstück rund 250 Löcher entstehen. „Damit werden die Löcher besser“, erklärt Schahl, „weil der Boden