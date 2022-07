Alan Parsons Live Project: Nachholtermin für Konzert beim Zeltspektakel steht

Eigentlich hätte das Alan Parsons Live Project das Winterbacher Zeltspektakel in diesem Jahr eröffnen sollen. Doch krankheitsbedingt hat der britische Musiker in diesem Jahr alle Tour-Termine abgesagt. Kurzfristig konnte die Kulturinitiative mit der Band Hiss einen Ersatz für den ersten Zeltspektakel-Abend am Dienstag, 19. Juli, finden.

Nach der Eröffnung durch den Musikverein Trachtenkapelle Winterbach wird die in der Region bekannte Folk-Rock-Polka-Band aus Stuttgart im Biergarten spielen – bei freiem Eintritt.

Gekaufte Karten bleiben gültig

Jetzt wurde außerdem ein Ersatztermin für das abgesagte Konzert des Alan Parsons Live Project gefunden. Die Kulturinitiative Rock teilt mit, dass die Band am Freitag, 21. Juli 2023, spielen wird – aber nicht in Winterbach, sondern in der Spardawelt-Freilichtbühne auf dem Killesberg in Stuttgart.

Alle bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit. Die Karten berechtigen zur Anreise mit dem VVS, auch wenn dies nicht explizit auf den Karten vermerkt ist.

Karten für die anderen Konzerte beim diesjährigen Zeltspektakel gibt es im ZVW-Shop.