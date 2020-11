In der Nachbarschaft gibt es schon eine in Remshalden und zwei in Schorndorf, nun hat die DHL in Winterbach eine weitere ihrer Packstationen in Betrieb genommen. Die Station mit 83 Fächern für Pakete steht passenderweise beim Modeversandhändler Peter Hahn. Dort kann man rund um die Uhr seine Pakete abholen und abgeben – was gerade in diesen Pandemie-Zeiten mit dem Gebot zur Kontaktbeschränkung ein großer Vorteil sein kann.

7000 Stationen bis Mitte 2021

Die DHL erweitert das