Deutschlandweit sind es fast 750 Städte und Gemeinden, im Rems-Murr-Kreis war bisher nur Schorndorf dabei. Jetzt trägt auch Winterbach ein „Fairtrade“-Siegel. Eine Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern hat sich dafür eingesetzt und sich mit Unterstützung der Gemeinde an der Kampagne „Fairtrade-Towns“ beteiligt. Voraussetzung dafür waren unter anderem Aktionen und Infoveranstaltungen zum Beispiel an der Lehenbachschule und die Beteiligung von örtlichen Händlern und Gastronomen. Am Thema fairer