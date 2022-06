Aufzüge am Bahnhof Winterbach voraussichtlich ab Mittwoch (15.06.) in Betrieb

Nachdem sich der Bauablauf und damit der Termin der Fertigstellung mehrmals verzögert hatte, ist es nun so weit: Laut Bahn sollen die beiden neuen Aufzüge am Bahnhof an diesem Mittwoch, 15. Juni, endlich in Betrieb gehen, und zwar voraussichtlich am Nachmittag. Damit wäre der Austausch der fehleranfälligen, alten Aufzugsanlage nach einer Bauzeit von rund sieben Monaten abgeschlossen – das ist ein Monat mehr als zu Beginn veranschlagt. Zwischenzeitlich hatte ein Verantwortlicher der Bahn sogar von einer möglichen Fertigstellung Ende März 2022 gesprochen.

Seit November 2021 war die Überquerung der Gleise nur über die Treppen oder mit relativ weiten Umwegen über die Unterführungen in der Ortsmitte und bei der Salierhalle möglich.

Vor Brunnenfest und Zeltspektakel

Bürgermeister Sven Müller hatte die Bahn eindringlich gebeten, den zuletzt genannten Termin für die Inbetriebnahme Mitte Juni auch wirklich einzuhalten. Denn: Anfang Juli finde das Brunnenfest statt und danach das Zeltspektakel, da sei mit viel Besucherverkehr zu rechnen.

Die Bahn hatte Anfang Juni zur verspäteten Inbetriebnahme auf Anfrage mitgeteilt: „Die Arbeiten für die neuen Aufzüge am Bahnhof Winterbach befinden sich in den letzten Zügen. Die notwendigen Restarbeiten und finalen Abnahmen dauern etwas länger als ursprünglich prognostiziert.“ Und: „Wir entschuldigen uns bei unseren Fahrgästen und freuen uns, die neuen Aufzüge bald wieder zur Verfügung zu stellen.“

Für die neuen Aufzugskabinen mussten auch komplett neue Türme, das heißt Fahrgerüste aufgestellt werden. Sie wurden in nächtlichen Aktionen per Kran an Ort und Stelle gehievt. Die Aufzugskabinen konnten dann nicht fertig montiert hineingelupft werden, sondern mussten vor Ort aus den Einzelteilen zusammengebaut werden.