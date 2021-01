Die Sdt.net AG mit Sitz in Aalen investiert aktuell in Winterbach 180 000 Euro in die Verbesserung der Versorgung mit schnellem Internet. Allerdings ruhen die Bauarbeiten seit längerem. Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt Sdt.net nun, wann es weitergehen könnte und welche weiteren Ausbauschritte des Netzes in der Gemeinde geplant sind.

Verlegung neuer Glasfasertrasse

Eine Korrektur ist an dieser Stelle vorab nötig: In einem Artikel unserer Zeitung über die Unterzeichnung