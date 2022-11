Baugebiet Riedwiesen in Winterbach: "Hub" für Leih-E-Bikes und Paketlieferungen

Wenn ab 2023 das Baugebiet „Riedwiesen“ erschlossen wird, will Winterbach einen innovativen Schritt in eine mögliche Zukunft der Mobilität gehen. Eingeplant ist dort ein „Hub“, eine kleine Zentrale für Elektromobilität, in der E-Bikes und andere E-Fahrzeuge stehen. Außerdem sieht das Konzept die Möglichkeit vor, dass Paketlieferdienste dort die Sendungen abladen, um nicht mehr jedes einzelne Haus ansteuern zu müssen. Wohnungen und Häuser kommen teilweise über Bauträger auf den Markt. Platz für bis zu 500 Menschen soll in dem Baugebiet sein.

Je nach Witterung soll die Erschließung, also der Bau von Straßen, Plätzen und Leitungen für das Wohngebiet, im März 2023 starten. Es sei dann von 18 Monaten Bauzeit auszugehen, sagt der Winterbacher Bauamtsleiter Rainer Blessing. In dem Fall könnten die Vorhaben von Privatleuten und Bauträgern etwa ab November 2024 in den Riedwiesen im Osten von Winterbach gebaut werden. Blessing geht davon aus, dass die Anträge der Bauträger Anfang 2024 im Rathaus eingehen.

Wann die Vermarktung der Wohnungen und Häuser startet, kann er nicht sagen. Die Gemeinde hat selbst keine Wohnbaugrundstücke in den Riedwiesen erworben, über die Wohnungen auf den freien Markt kommen. Deswegen bringt es für Suchende auch nichts, sich im Rathaus zu melden.

Drei Plätze als Treffpunkte, einer davon als Mobilitätszentrale

Als einen der letzten Bausteine in der Planung des Gebiets Riedwiesen hat der Bauausschuss des Gemeinderats jetzt die Gestaltung der drei öffentlichen Plätze dort beschlossen. Sie sollen Treffpunkte für die Bewohnerinnen und Bewohner werden, mit viel Grün und Raum zum Spielen für Kinder. Eine Besonderheit bietet der südliche der drei Plätze, der direkt am geplanten neuen Kinderhaus liegt. Hier soll die Mobilitätszentrale des Quartiers stehen. Am Rand sind Parkplätze mit Ladesäulen für E-Autos vorgesehen. Außerdem soll eine Art Container aufgestellt werden, der unter anderem als Garage und Ladestation für kleinere E-Fahrzeuge wie Fahrräder, Roller oder sogar ein Mini-E-Auto dienen soll. Diese, so die Idee, könnten von verschiedenen Nutzern bei Bedarf dort ausgeliehen werden.

Hinter der Idee steckt die ShareX Mobility AG aus Waiblingen, an der auch Ullrich Villinger, Geschäftsführer des Zeitungsverlags Waiblingen, beteiligt ist. Er ist Aufsichtsratschef des Start-up-Unternehmens. Die Vision von ShareX geht weit über die individuelle Mobilität hinaus, sie denkt auch Logistik neu. Beispiel Zeitung: Die gedruckten Ausgaben des ZVW kommen jeden Morgen in fast 40.000 Haushalte zu Abonnentinnen und Abonnenten. Die Zustellerinnen und Zusteller könnten von Mobilitätsknotenpunkten, wie sie im Baugebiet in Winterbach geplant sind, die Zeitungen zum Beispiel mit Hilfe von E-Lastenrädern zu den Kundinnen und Kunden bringen.

DHL, Hermes und Co. könnten Pakete abladen

Auch andere Transportdienstleister wie DHL oder Hermes könnten ihre Pakete in den Hubs abladen, die dann über das gleiche lokale Logistik-Netzwerk wie die Zeitungen in die Haushalte gelangen. Das wäre gut für die Umwelt und würde es unnötig machen, dass wie jetzt täglich in den Wohngebieten die sperrigen Lieferwagen verschiedener Anbieter von Haus zu Haus fahren.

Wenn dann Zeitungen und Pakete vormittags ausgeliefert sind, so geht die Idee weiter, könnten die Bewohnerinnen und Bewohner des Wohngebiets die E-Fahrzeuge aus dem „Hub“ nutzen. Wer eines der Fahrzeuge buchen will, schaut in einer App, ob Roller oder E-Bike frei und aufgeladen sind und bucht das jeweilige Fahrzeug.

Die Container für den „Hub“ sind modular erweiterbar. Versorgt werden sie mit Solarstrom auf dem Dach. Außerdem sind sie mit Pufferbatterien ausgestattet, damit auch genug Energie da ist, wenn die Sonne mal nicht scheint.

Auf dem Gelände des Zeitungsverlags in Waiblingen stehen schon solche „Hubs“ bereit. Laut Markus Graf, dem Geschäftsführer von ShareX, werden sie, inklusive Paketstation, zeitnah zur Nutzung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ZVW und Druckhaus Waiblingen freigeschaltet.

Flexible Formen der Fortbewegung werden wichtiger

In Winterbach kam die Vision von ShareX gut an. Die Gemeinde ist sicher: Das Mobilitätsverhalten wandelt sich, jüngere Menschen verzichten mehr und mehr auf ein eigenes Auto. Dass ein Umdenken stattfinden muss, sollte eigentlich ohnehin jedem klar sein beim Blick auf verstopfte und zugeparkte Straßen, auf denen der Verkehr regelmäßig zum Erliegen kommt. Flexible Formen der Fortbewegung werden wichtiger. Und klimafreundliche Verkehrsmittel sowieso.

Mittlerweile läuft die Arbeit an einem großen Pilotprojekt für den ganzen Rems-Murr-Kreis, an dem Städte und Gemeinden, aber auch Unternehmen sich beteiligen sollen, um ein Mobilitätsnetzwerk entstehen zu lassen.

Wie genau der „Hub“, die Mobilitätszentrale im Container, in Winterbach dann funktioniert und gestaltet ist, ist noch offen. Der Gemeinderat beziehungsweise der Bauausschuss hat nun zunächst beschlossen, planerisch die Möglichkeit für einen „Hub“ nach dem Modell von ShareX vorzusehen.

Hochbeete könnten auch zur Selbstversorgung genutzt werden

Bei der Platzgestaltung ging es auch um weitere Elemente der Quartiersplätze. Es wird dort gepflasterte Flächen, aber auch Wiesenflächen geben, an jedem Platz sollen mehrere Bäume wachsen. Auch kleine Spielgeräte für Kinder sind vorgesehen. An einem der Plätze soll es ein aus unterschiedlich gefärbten Bodenplatten gebildetes Schachbrett geben.

Ebenfalls eingeplant sind Hochbeete, in die insektenfreundliche Stauden gepflanzt werden können, die aber auch die Möglichkeit offenlassen, dass Bewohner sie bepflanzen und nutzen, um sich zum Beispiel selbst mit Gemüse zu versorgen, Stichwort: Urban Gardening.