Kinder, die brutalste Serien kennen und nachspielen, Eltern, die keine Ahnung haben, wo sich ihr Nachwuchs im Internet bewegt, Lehrerinnen und Lehrer, die mit von zu Hause an die Schule abgegebenen Problemen überfordert sind, und der Sinn von Handyverboten – Manuel Schmid, Schulsozialarbeiter an der Lehenbachschule Winterbach, spricht im Interview über die Themen, die ihn in seinem Job derzeit beschäftigen.

„Das Smartphone gehört fest zu ihrer Lebenswelt