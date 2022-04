Eigentlich hätte der bekannte Gitarrist Joe Satriani am Samstag, 23. April, in Winterbach auftreten sollen. Dann verschob er den Termin. Weil die Salierhalle schon gebucht war, überlegte sich die Kulturinitiative Rock, was sie sonst an diesem Tag anbieten könnte – und veranstaltet nun ein Benefizkonzert zugunsten der ukrainischen Menschen, die wegen des Krieges dort ihr Land verlassen mussten. Dafür konnte sie unkompliziert einige Bands gewinnen, die an diesem Abend umsonst spielen