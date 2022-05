Es ist auch eine Form von psychischer Bewältigung, dass sie und ihr Bruder regelmäßig Hilfslieferungen in die Ukraine fahren, sagt Natalie Pfost. „Als der Krieg losging, waren wir erst einmal in Schockstarre“, erzählt die Ukrainerin, die seit 20 Jahren in Deutschland lebt, in ihrem Heimatland aber noch viel Familie hat. Dann habe sie überlegt, was sie selber tun könnte, um das Leid, „das so unglaublich ist im Moment“, zu erleichtern. Seitdem wird sie mit ihren Fahrten regelmäßig selbst