Brunnenfest 2022 in Winterbach auf Gartenschau-Niveau: Programm steht

„Wir haben gesagt, wenn wir schon planen, dann planen wir es richtig“, so beschreibt Matthias Kolb die Stoßrichtung fürs Winterbacher Brunnenfest vom 2. bis 4. Juli. Bis ins Frühjahr hinein war noch unsicher, wie die Pandemie sich entwickelt und ob eine große Sause stattfinden kann. Was das Rathaus und die Winterbacher Vereine, Institutionen und Organisationen nun in kürzester Zeit auf die Beine stellen, kann sich mehr als sehen lassen. Wie schon in der Highlightwoche der Remstal-Gartenschau 2019, kommen viele Straßenkünstler.

„Normalerweise fängst du im September mit der Planung für nächstes Jahr an“, sagt Matthias Kolb. Dieses Jahr blieb nur ein Bruchteil der Zeit. „Eine Herausforderung“, sagt er. „Bei mir war das in den letzten Wochen das Thema Nummer 1.“ Er habe fast nichts anderes gemacht, als sich um die Festorganisation zu kümmern. „Aber jetzt sind wir so weit, dass alles steht.“ Im Ort hängen seit dieser Woche schon die Plakate.

„Dass es sich einfach lohnt, beim Brunnenfest vorbeizuschauen“

„Wir wollten so ein attraktives Programm bieten, dass es sich einfach lohnt, beim Brunnenfest vorbeizuschauen“, sagt Matthias Kolb. „Dass es lebendig ist und offen.“ Man merke an den Reaktionen der Leute auf die Nachricht, dass das Fest stattfindet, dass es ihnen die vergangenen zwei Jahre gefehlt habe. Und weil das Konzept 2019 so gut ankam, knüpft Winterbach daran an und macht genau dort weiter, wo es in der Highlightwoche der Gartenschau aufgehört hat.

Die Vereine sorgen dabei mit ihren Ständen neben einigen Gastronomen nicht nur für Essen und Trinken, sondern bespielen zusammen mit den Kirchengemeinden und Einrichtungen der Gemeinde wie dem Jugendhaus auch die Family-Meile am Brunnenfest-Sonntag von 13 bis 18 Uhr, eine Aktionsfläche mit Spiel-, Spaß-, Sport- und Kreativstationen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. „Dabei war die Idee, dass man Vereinen, Schulen oder anderen Einrichtungen eine Möglichkeit gibt, mit Winterbacher Familien in Kontakt zu treten“, sagt Matthias Kolb.

Ebenfalls sonntags findet von 14 bis 20 Uhr das Straßenkunstfestival statt. Dafür kooperiert die Gemeinde mit Philipp Falser, der auch in Esslingen das „Straku“, das Straßenkunstfestival, organisiert. An drei Spielorten treten die Künstler auf. Es gibt Musik von „I Am Korny“ aus Aalen, Fernanda Tarrech aus Uruguay und „Andiemo“ aus Esslingen, Luftakrobatik beim „Duo Vollegro“ aus Stuttgart, Einradakrobatik von Janna Wohlfarth aus Dorsten und Duo-Akrobatik von den „Sway Sisters“ aus Stuttgart sowie als „Walking Act“ mit abstrakter Clownerie Karina Syndicus aus Köln.

Start mit dem Sommerabend im Museumsgarten

Doch auch die ganz traditionellen Elemente des Brunnenfestes fehlen nicht. Den Auftakt macht wie immer schon am Freitag, 1. Juli, der Sommerabend im Garten des Heimatmuseums mit Musik der Trachtenkapelle Winterbach.

Am Samstag gibt es von 9 bis 14 Uhr einen Flohmarkt, abends um 18 Uhr ist dann die offizielle Festeröffnung mit Musik der „Winterbacher Bläsereien“, und danach macht die „Takanaka Club Band“ Stimmung.

Am Sonntag gehören natürlich feste Programmpunkte wie der ökumenische Gottesdienst, der Frühschoppen mit der Trachtenkapelle oder das Entenrennen dazu. Abends gibt es Livemusik von Martin Lenz. Am Montag ist ab 14.30 Uhr Seniorennachmittag, und abends spielt die schwäbische Blues-Rock-Band „Waschbrett“.

Programm für die Zukunft weiterentwickeln

„Für die Vereine steckt ein großer Aufwand dahinter“, sagt Matthias Kolb. Doch sie seien hoch motiviert und voller Vorfreude – auch wenn es nach zwei Jahren Pandemie hier und dort nicht einfach sei, genügend Menschen für ehrenamtliche Tätigkeiten zu motivieren. Deshalb sei wichtig, dass sich der Aufwand auch lohne und das Programm so attraktiv sei, dass viele Menschen kämen. Dafür werde man mit dem Festausschuss auch fürs nächste Jahr wieder daran arbeiten, das Programm für die Zukunft weiterzuentwickeln, blickt der Winterbacher Hauptamtsleiter bereits nach vorne.