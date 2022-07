Christine Walter-Krause und Michael Ziegler verlassen Lehenbachschule Winterbach

Sie haben die Winterbacher Lehenbachschule mehr als zehn Jahre lang im Duo geführt. Jetzt packen Christine Walter-Krause und Michael Ziegler ihre Sachen und gehen in den Ruhestand beziehungsweise Walter-Krause vorher noch in ein Freistellungsjahr. Sie haben in ihrer Zeit in Winterbach den Umbruch zur Gemeinschaftsschule gemanagt. Ihre Nachfolger stehen schon fest, sie kommen aus Urbach und Stuttgart.

„Definitiv ein Generationswechsel in der Schulleitung“

Neuer Konrektor als Nachfolger von Michael Ziegler wird ab September Peter Hutzel, der bisherige Konrektor der Wittumschule. Für Christine Walter-Krause kommt als neuer Rektor Ulrich Mittnacht, der bisher Konrektor an der Anne-Frank-Gemeinschaftsschule in Stuttgart-Möhringen war. Mit Blick auf diese Lösung könnten sie wirklich „mit einem guten Gefühl gehen“, sagt Christine Walter-Krause. „Es wird definitiv ein Generationswechsel sein in der Schulleitung, das sind beides junge Leute. Ich denke, das tut der Schule nur gut.“

Walter-Krause kam 2012 nach Winterbach auf den Posten der Schulleiterin. Die heute 62-Jährige ist eine Quereinsteigerin. Sie machte nach dem Abitur 1979 erst einmal eine Ausbildung zur Bankkauffrau. Der Lehrerinnenberuf hat sie zwar damals schon angezogen, aber es wurden in dieser Zeit keine neuen Lehrerinnen und Lehrer gebraucht. Erst in den 90er-Jahren, nachdem sie zwei Kinder bekommen hatte, studierte sie noch Pädagogik.

Wie anders ist die Situation heute: Lehrerinnen und Lehrer sind Mangelware. Noch vor zehn, elf Jahren sei es relativ einfach gewesen, neue Kräfte zu finden, zum Beispiel, wenn jemand wegen Krankheit länger ausfiel, erinnert sich Michael Ziegler. Heute könne man es sich eigentlich gleich sparen, deswegen beim Schulamt anzufragen.

Michael Ziegler kam 2011 an die Lehenbachschule. Werde er heute gefragt: „Würdest du wieder Lehrer werden?“ Dann sage er: „Ja. Ich war am richtigen Fleck.“ Es habe schon etwas sehr Erfüllendes, mit einer Klasse etwas zu erreichen, eine Gemeinschaft zu werden und auf den Abschluss hinzuarbeiten. Auf dem Konrektor-Posten fühlte er sich wohl. In die erste Reihe habe es ihn nie gezogen, sagt er. Was nicht, heißt, dass er in seinem Job nicht viel Verantwortung getragen hat. Das benennt Michael Ziegler als etwas, das er nicht vermissen wird: Immer die Verantwortung dafür zu haben, dass der Betrieb läuft. Gerade in den vergangenen zwei Jahren mit Corona und all den Begleiterscheinungen, wenn zum Beispiel immer wieder Ausfälle von Lehrern zu kompensieren waren. Das habe einen oft auch außerhalb der Schule nicht losgelassen. „Wie oft gehst du heim und denkst unter der Dusche samstagabends über dieses und jenes Problem nach? Das Abschalten, die gute Work-Life-Balance, das ist schwierig gewesen.“

"Alles harmonisch halten"

Christine Walter-Krause spricht für sich von „großer Diplomatie“, die manchmal nötig gewesen sei, um den Interessen aller Beteiligten, der Lehrer, Eltern und Schüler, gerecht zu werden und eine Balance zu finden. „Es war immer mein Bestreben, alles harmonisch zu halten“, sagt sie. Das sei schon oft eine große Anstrengung gewesen.

Neben der Corona-Zeit war auch der Weg zur Gemeinschaftsschule ein aufreibender Abschnitt in der Schulkarriere der beiden. Auch bald neun Jahre nach der Einführung der neuen Schulform in Winterbach im Jahr 2014 ist es nicht immer einfach. „Die Gemeinschaftsschule kämpft immer noch“, sagt Christine Walter-Krause. „Aber sie hat sich stabil etabliert.“ Das gelte für den ganzen Rems-Murr-Kreis.

Michael Ziegler meint: „Politisch wünschenswert gewesen wäre ein klares Zwei-Säulen-Modell.“ Statt aber Gymnasium und Gemeinschaftsschule als die zwei Schularten zu etablieren, sei die Realschule als Konkurrenz geblieben. Die Gemeinschaftsschule sei vielen nach wie vor nicht richtig bekannt, sagt Christine Walter-Krause. Für viele Eltern sei der Ganztagesbetrieb eine Hemmschwelle.

Man merke aber dann in den Klassen 7 und 8, dass es viele „Rückläufer“ gebe, also Schüler die zum Beispiel von der Realschule kommen, weil doch die Erkenntnis gereift sei, dass die Schulempfehlung aus der Grundschule heraus eigentlich schon richtig war. „Wir sind so kompetent, dass wir die Kinder auffangen. Es wäre aber schöner, wenn sie von Anfang an da wären.“ Oft sei dann leider schon ein großer Schulfrust aufgebaut. „Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass die Gemeinschaftsschule für viele Kinder die richtige Schulart ist.“

„Wir tauschen Verantwortung gegen Selbstbestimmung und Freiheit“

Jetzt mit dem Ruhestand sei es so, sagt Michael Ziegler: „Wir tauschen die Verantwortung gegen Selbstbestimmung und Freiheit.“ Der 63-Jährige hätte bis zum vollständigen Rentenalter eigentlich noch ein bisschen gehabt. Er gehe mit kleinen finanziellen Einbußen, sagt er. Aber der Zeitpunkt sei einfach richtig gewesen, jetzt, wo auch Christine Walter-Krause gehe und ohnehin ein Umbruch anstehe.

Walter-Krause wiederum geht nun zunächst in ein Freistellungsjahr. Dafür hat sie einige Jahre weniger Gehalt in Anspruch genommen und so praktisch angespart, um ein Jahr früher aufhören zu können zu arbeiten. Das sei die Lebensplanung mit ihrem Mann gewesen, der als Schulleiter der Bürgfeldschule Welzheim schon vor zwei Jahren in den Ruhestand gegangen ist.

„Wir haben gesagt, wir wollen schon gucken, das wir jetzt bei akzeptabler Gesundheit noch Zeit haben, zu reisen, Dinge zu unternehmen, die in der ganzen Zeit aufgrund der Arbeit zu kurz gekommen sind.“ Durch die schweren zurückliegenden Jahre der Pandemie, da sei sie ehrlich, falle es ihr jetzt auch leichter, zu gehen. „Was mich in der Phase echt angestrengt hat, war, dass man am Wochenende nicht mehr runtergekommen ist.“

Aber den Spaß und die gute Laune hätten sie sich nie verderben lassen, sagen beide. Auch wenn es manchmal Galgenhumor gewesen sei. Sie wolle nie ihren Stress an anderen auslassen, das sei ihr wichtig, sagt Christine Walter-Krause. „Es ist meine Grundhaltung, eine Offenheit zu haben, einfach auf die Leute freundlich und offen zuzugehen – das erleichtert auch vieles.“

"Genießen, Zeit für Dinge zu haben"

Christine Walter-Krause will sich jetzt mehr mit ihrer Familie und den zwei Enkelkindern beschäftigen. Sonst hat sie noch keine konkreten Pläne. „Ich werde genießen, Zeit für Dinge zu haben“, sagt sie. Ohne Zeitdruck und mit dem Kopf frei von Schulthemen.

Michael Ziegler hat vor, sich weiter dem Ausdauersport widmen, Schwimmen, Radfahren und Laufen. Dann sind da der Garten und das Haus. „Ich würde gerne Italienisch lernen. Es gibt sicher ein paar Reiseträume, die man verwirklichen will. Ich freue mich wirklich auf das, was jetzt kommt.“