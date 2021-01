Seit Mitte Dezember dürfen Apotheken Antigen-Schnelltests auf das Coronavirus anbieten. Mittlerweile machen das auch mehrere Apotheken im Raum Schorndorf, zum Beispiel die Bären-Apotheke in Remshalden-Grunbach, die Michaels-Apotheke in Winterbach und die Uhland-Apotheke in Schorndorf. Wie kommt man zu einem Schnelltest?

Bei den Antigen-Schnelltests wird, wie bei den aufwendigeren PCR-Tests, die im Labor ausgewertet werden, ein Abstrich der Nasen- und Rachenschleimhaut genommen. Der