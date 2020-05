Im Kinderhaus Lerchenstraße wurde ein Kind positiv auf Covid-19 getestet. Die Gruppe, in die das Kind eingeteilt ist, besteht insgesamt aus sechs Kindern plus Betreuungsperson, die nun in Quarantäne sind. Die Kinder aus den anderen Gruppen dürfen aber weiter kommen. „Das System läuft so, dass sie sich nicht in die Quere kommen“, sagt Bürgermeister Sven Müller zu dem Fall. „Wenn ein Fall in einer Gruppe auftritt, dann können die anderen weiterbetreut werden.“

Die betroffe