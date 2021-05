Der Winterbacher Handwerkerbund will mit einer Solidaritäts- und Werbeaktion für Gastronomen, Händler und Dienstleiter im Ort ein Zeichen in der Corona-Krise setzen. „Nicht nur motzen und schlecht drauf sein“, beschreibt Bernd Waldheim, der mit seiner Werbeagentur mitmischt, das Motto. „Wir wollen das wieder ankurbeln und was Positives machen.“ Durch den Verkauf von Kapuzenpullovern soll auch ein Erlös rausspringen, von dem dann wiederum die Kinder im Ort etwas haben.

„Wir können uns