Das Brunnenfest in Winterbach beginnt: Alles Wichtige zu Wetter und Programm

Die Wettervorhersage sieht gut aus für das Winterbacher Brunnenfest. Pünktlich an diesem Freitagabend (01.07.), wenn das Fest mit dem Sommerabend im Museumsgarten beginnt, soll es trocken werden. Dann könnte es höchstens für manchen Geschmack schon wieder zu heiß werden. Für Samstag und Sonntag ist durchweg Sonnenschein angesagt, bei Höchsttemperaturen von 27 und 30 Grad, genauso am Montag mit vorhergesagten 28 Grad (alles Stand Freitagvormittag), wenn das Fest mit dem Seniorennachmittag und Livemusik am Abend ausklingt.

Das Brunnenfest ragt heraus

Die Gemeinde Winterbach, die Vereine, Gastronomen, Kirchengemeinden und anderen Einrichtungen und Organisationen aus dem Ort legen sich dieses Jahr wieder mächtig ins Zeug, um aus dem Brunnenfest eine Veranstaltung zu machen, die aus dem üblichen sommerlichen Dorffestkalender im Remstal ein gutes Stück weit herausragt.

Hauptamtsleiter Matthias Kolb sagte gegenüber unserer Zeitung: „Wir haben gesagt, wenn wir schon planen, dann planen wir es richtig.“ Das Ergebnis ist, dass das Programm des ersten Brunnenfests nach zwei Jahren Corona-Pause kein Stück hinter das in der Winterbacher Highlightwoche zur Remstal-Gartenschau 2019 zurückfällt.

Das sind alle Programmpunkte in Kürze (Hier gibt es einen ausführlicheren Bericht zu Organisation und Programm):

Freitag, 1. Juli

19 Uhr: Sommerabend im Museumsgarten mit dem „Musikverein Trachtenkapelle Winterbach“

Samstag, 2. Juli

9 bis 14 Uhr: Flohmarkt, Parkplatz Salierhalle

14 Uhr: heimatgeschichtlicher Rundgang auf dem „Goldboden“ – Treffpunkt Pflanzschule Manolzweiler

18 Uhr: offizielle Eröffnung des Brunnenfestes mit den „Winterbacher Bläsereien“

20 Uhr: Livemusik „Takanaka Club Band“

Sonntag, 3. Juli

9.45 Uhr: Kinderkirche im evangelischen Gemeindehaus „Abenteuerland“

10 Uhr: ökumenischer Gottesdienst auf dem Marktplatz

11.15 Uhr: Sommerfest 125 Jahre Homöopathischer Verein im Heilkräutergarten, mit Führung (11.15 Uhr), Herstellen von Kräutersalz (14 Uhr), Alphornklänge (15 Uhr) und Märchen (16 Uhr)

11.30 bis 14 Uhr: Frühschoppen mit „Trachtenkapelle Winterbach“

13 Uhr: Start Winterbacher Entenrennen, Brücke am Peter-Hahn-Platz

14 bis 18 Uhr: Kaffee-Nachmittag im Museumsgarten mit den „Winterbacher Bläsereien“, Dorf- und Heimatmuseum ist geöffnet

13 bis 18 Uhr Family-Meile in der Ortsmitte

14 bis 20 Uhr: Straßenkunstfestival in der Ortsmitte

14 bis 16 Uhr: geöffnete Michaelskirche

16 Uhr Kirchenführung Michaelskirche

20 Uhr Livemusik mit „Martin Lenz“ am Marktplatz

Montag, 4. Juli