Der 1. Mai, das ist normalerweise der Stichtag, an dem in Winterbach die Badesaison eingeläutet und das Freibad geöffnet wird. Dann feiert in der Nachbarschaft der Musikverein auch immer sein Stauseefest. An beides ist derzeit nicht zu denken, aber wie in anderen Bädern herrscht auch in Winterbach schon seit März emsige Betriebsamkeit: Das Becken wurde geputzt, und in den kommenden Tagen läuft das Wasser rein. Schwimmmeister Frank Höhn hofft, dass die Politik bald grünes Licht gibt. Er sagt