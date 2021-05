Auf solche Nachrichten warten alle nach dieser langen, langen Zeit, in der alles ausfiel und abgesagt wurde: Am 25. Juli soll in Winterbach das Entenrennen des Lions Clubs stattfinden. Normalerweise schwimmen die gelben Quietsche-Vögel während des Brunnenfestes auf der Rems. Dieses hat die Gemeinde für 2021 aber schon gestrichen. Tatsächlich besteht die leise Hoffnung, dass auch weitere kleinere Festle im Sommer oder Herbst möglich sein könnten. Der VfL Winterbach hat Pläne. Und was ist mit