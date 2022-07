Das Zelt fürs Zeltspektakel in Winterbach ist da: Viel Arbeit wartet noch

39 Grad sind für den Eröffnungstag des 12. Winterbacher Zeltspektakels am Dienstag, 19. Juli, vorhergesagt. Davor werden die Helferinnen und Helfer der Kulturinitiative Rock beim Aufbau auch noch viel schwitzen. Das Zelt ist auf jeden Fall schon mal da. An diesem Dienstag (12.07.) haben die Spezialisten der Firma BRG Zeltbau die weißen Planen für das Dach hochgezogen, unter dem bei den Konzerten bis zu 4000 Leute sitzen oder stehen werden.

Bei der Kulti sehen sie der angesagten Hitzewelle, die womöglich das ganze Festival über anhalten wird, mit Gleichmut und Gelassenheit entgegen – so wie überhaupt auf dem Festival-Gelände beim Zeltaufbau eine sehr entspannte Stimmung herrscht. Kay Morschheuser steht für den Verein dort und behält den Überblick. 2019 habe man beim Aufbau und zum Abbau hinterher auch mal 40 Grad gehabt, sagt er. „Die Kühlwagen sind voll, auch für die Helfer.“ Sprich: Kalte Getränke sind genug da.

Bei Hitze mehr Radler als Bier

Vielleicht führe die Hitze ja auch dazu, dass die Leute abends im Biergarten länger sitzen bleiben und nicht nach Hause wollen, überlegt Morschheuser. Sicher werde dann aber wieder mehr Radler als Bier pur getrunken, wie schon 2019 beim ebenfalls hitzigen letzten Zeltspektakel.

Die Getränkeversorgung ist ein Punkt, wegen dem Kay Morschheuser beim Zeltaufbau immer mal wieder genau hinschaut. Er zeigt einen großen Faltplan, auf dem das ganze Festivalgelände mit allen Bestandteilen im Maßstab 1 zu 200 eingezeichnet ist. Hier Zelt, da Biergarten, dort Kühl-Container. Der Lkw, der die Container bringt, muss hinter dem Zelt vorbeikommen, unter anderem deswegen dürfen die gespannten Seile, die die Plane halten, nicht den Fahrweg dort zu sehr verengen.

In den Containern werden die Getränke bis zum Ausschank gut vorgekühlt. Bei Bedarf könnten aber auch die Zapfanlagen der Kulti das Bier so runterkühlen, dass es mit acht Grad aus dem Hahn kommt, sagt Kay Morschheuser.

Lüftungsgeräte sorgen für Durchzug

Im Zelt sorgen wie immer tagsüber große Lüftungsgeräte und hochgerollte Seitenwände für Durchzug, damit die Hitze nicht schon allzu dick drinsteht, wenn die Leute kommen. Im Notfall, meint Kay Morschheuser, könne man die Lüfter auch während der Konzerte weiterlaufen lassen. „Die Bands sind laut genug“, meint er. Wenn also die Sanitäter vor Ort der Meinung seien, dass die Hitze bedenklich werde, dann könne man die Geräte blasen lassen und auch die Seitenwände hochrollen.

Bevor die Massen in den Biergarten und ins Zelt strömen können, hat die Kulti aber noch viel Arbeit. Bis auf wenige Spezialarbeiten wie den Zeltaufbau macht der Verein mit seinen Helferinnen und Helfern so gut wie alles selbst. Nachdem am vergangenen Wochenende der Platz bei Peter Hahn an der Ostlandstraße vorbereitet wurde, geht es nun wortwörtlich in die heiße Phase. „Ab Freitag geht es richtig los“, sagt Kay Morschheuser. Das „Heftigste“ aus seiner Sicht ist die Verlegung der Bodenplatten im Zelt. „Die sind sauschwer.“

Nebenbei treffen die Kulti auch Corona-Ausfälle und es müssen Schwierigkeiten wie fehlende Kühlschränke gelöst werden. Aber die Verantwortlichen wie Kay Morschheuser verströmen die entspannte Gewissheit: Wir haben das noch immer hinbekommen und so wird es auch dieses Mal wieder sein.