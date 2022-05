Der Kulturring Winterbach will investieren und sucht Sponsoren

Neue Konzerte und Veranstaltungen planen? Traude Hoffmann vom Winterbacher Kulturring wehrt ab. „Wir können noch gar nicht neu planen. Wir holen nach, was wegen Corona nicht ging.“ Dahinter steckt auch eine besondere Treue zu den Künstlern. Dann rückt Hoffmann im Rahmen des Jazzkonzerts am vergangenen Samstagabend im Bürgerhaus Kelter doch noch heraus mit einem Zukunftsprojekt: der Flügel. „Der wurde bereits in den 90er Jahren gebraucht angekauft und ist in die Jahre gekommen.“ Inzwischen ist er schwer zu stimmen. Für ein neues Instrument wären so um die 50 000 Euro nötig.

Denkt man an die hochklassigen Musikveranstaltungen, die in der Kelter stattgefunden haben, oft mit herausragenden heimischen Talenten, etwa bei den Neujahrskonzerten, und das vor großem Publikum, wäre das eine lohnenswerte Investition. Gemeinsam mit dem Bürgermeister sei man dabei, Sponsoren zu finden, und denke über Benefiz-Aktionen nach.

Endlich wieder Live-Atmosphäre

Postcoroniale Aufbrüche also. Auch beim Frieder Berlin Trio, das am vergangenen Samstag in seiner derzeitigen Besetzung in Winterbach erst den zweiten Auftritt seit Corona absolvierte. Endlich wieder in so gut wie uneingeschränkter Live-Atmosphäre eines der vom Kulturring Winterbach organisierten Konzerte in der Kelter genießen.

Und waren die Veranstalter um Vereinsvorsitzende Traude Hoffmann vor dem Auftritt des Frieder Berlin Trios noch bang, ob überhaupt Leute kommen, die Konkurrenz schien groß, es war der Abend des DFB-Pokal-Endspiels, und ein paar Straßen weiter feierte das Weingut Ellwanger sein Hoffest, so war die schöne und renovierte Kulturhütte am Ende doch voll. Das Publikum mit sommerlicher Lässigkeit bereit für einen swingenden Abend. Und es wurde nicht enttäuscht: Das Trio wusste virtuos und informativ zugleich gar bestens zu unterhalten.

Das Konzert fand nun mit über zweijähriger Verspätung statt. „Es war für den 15. März 2020 geplant und musste wegen des Lockdowns kurzfristig abgesagt werden“, erinnert sich Traude Hoffmann, die Vorsitzende des Kulturrings Winterbach.

Solidarität mit den Künstlern

Da muss man indes innehalten. Es ist nämlich ein nicht selbstverständliches Zeichen der Solidarität mit den Künstlern, dass viele Veranstalter – auch und besonders in der Region – nun mit den Lockerungen nicht einfach was anderes machen, sondern den vormals eingeladenen Musikern und bildenden Künstlern die Treue halten. Durchaus nicht selbstverständlich.

Der Auftritt des Frieder Berlin Trios war grandios, intensiv, elegant, voll flirrendem Swing - eine mitreißende Werbung für die nun über 100-jährige Kunstform der Jazz-Musik.

Von Ragtime über Dixie, Boogie-Woogie, Swing, Bebop, Cool und Modern Jazz ließen die drei inspirierten Musiker an Piano, Bass und Schlagzeug wissen, von Frieder Berlin kundig und charmant moderiert. Fünf Sterne für Band und Kulturring!