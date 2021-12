Der seit Monaten gesperrte Fußgängerüberweg in der Winterbacher Ortsmitte wird noch vor Weihnachten wieder freigegeben. Das kündigte Bauamtsleiter Rainer Blessing im Gemeinderat an. Allerdings werden die Absperrungen nur beiseitegestellt, denn die Sanierungsarbeiten im Untergrund der Ortsdurchfahrt am Kanal des Lehenbachs sind noch immer nicht ganz abgeschlossen. Wenn die Temperaturen es zulassen, wird ab 10. Januar weitergearbeitet.

Der Winterbacher Bauamtsleiter Rainer Blessing