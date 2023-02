Die richtige weiterführende Schule finden: Was die Gemeinschaftsschule ausmacht

Für viele Eltern und Schüler der vierten Klasse steht jetzt wieder eine große Entscheidung an: Welche weiterführende Schule ist die richtige? Ulrich Mittnacht, Rektor der Winterbacher Lehenbachschule, stellt in Beratungsgesprächen fest: Über die Gemeinschaftsschule gibt es immer noch viel Unwissen und teilweise auch Vorurteile. Zum Beispiel sei vielen gar nicht klar, dass man dort ganz regulär den Realschulabschluss machen könne. Was macht die Gemeinschaftsschule aus? Und welche Schülerinnen und Schüler sind dort vielleicht besonders gut aufgehoben? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Welche Abschlüsse kann man auf der Gemeinschaftsschule machen?

Theoretisch alle, praktisch den Haupt- und den Realschulabschluss. Zwar ist eigentlich auch vorgesehen, an Gemeinschaftsschulen eine Oberstufe mit Abitur anzubieten, tatsächlich ist das an den wenigsten Standorten möglich, weil dafür schlicht zu wenige Schülerinnen und Schüler auf den Schulen sind, die dafür infrage kommen.

Viele Gemeinschaftsschulen hätten dabei nach wie vor mit einem Vorurteil zu kämpfen, sagt Peter Hutzel, Konrektor der Lehenbachschule Winterbach: Weil an den vielen Standorten die ehemaligen Hauptschulen zu Gemeinschaftsschulen geworden seien, würden sie auch heute noch von vielen als solche einsortiert. „Wir haben aber ein ganz anderes Konzept.“ Und: Wer an der Gemeinschaftsschule die Mittlere Reife mache, dessen Zeugnis sehe haargenau gleich aus wie das der Realschüler.

Entscheiden müssen sich die Gemeinschaftsschüler erst in Klasse 8, ob sie in Richtung Haupt- oder Realschulabschluss gehen oder auf dem erweiterten Niveau weitermachen wollen, das dem Standard des Gymnasiums entspricht. Zuvor ist alles offen. „Wir bieten die Möglichkeit, sich nicht von vornherein auf einen Abschluss festlegen zu müssen“, sagt Rektor Ulrich Mittnacht. „Es gibt einige Kinder, die mit einer Hauptschulempfehlung zu uns kommen und die am Ende einen guten, passablen Realschulabschluss machen.“ Das sei auch das klare Ziel: den bestmöglichen Abschluss für alle herauszuholen und sie möglichst auf ein höheres Niveau zu ziehen, als sie es beim Start in Klasse 5 haben.

Was ist mit dem Abitur und Schülern mit Gymnasialempfehlung?

Für starke Schüler bietet die Gemeinschaftsschule auch das Lernen auf dem erweiterten Niveau, das dem Gymnasial-Standard entspricht. Man habe auch Gymnasiallehrer an der Schule, sagt Ulrich Mittnacht. Allerdings kann, bis auf wenige Ausnahmen in der Region, an einer Gemeinschaftsschule eben kein Abitur abgelegt werden, weil es keine Oberstufe gibt (siehe vorherige Frage). Für das Abi müssen die Schüler nach der zehnten Klasse wechseln – entweder auf ein allgemeinbildendes Gymnasium und dort noch einmal in Klasse 10 einsteigen oder auf ein berufliches Gymnasium. Sie machen dadurch ein G-9-Abitur nach neun Schuljahren.

Bis auf wenige Ausnahmen haben laut Ulrich Mittnacht allerdings die Schüler, die auf die Gemeinschaftsschule kämen, eine Haupt- oder Realschulempfehlung.

Wie wird die Schule verschieden starken Schülern gerecht?

Die Differenzierung sehen Ulrich Mittnacht und Peter Hutzel als eine der großen Stärken der Gemeinschaftsschule. Von Anfang an gehe man hier in jedem Fach individuell auf Stärken und Schwächen ein. Dazu mache man zu Beginn der fünften Klasse eine Bestandsaufnahme. Dann bekommen die Schüler im jeweiligen Fach Unterrichtsstoff und Lernmaterial auf einem von drei Leistungsstufen: Grund-, mittleres und erweitertes Niveau.

Es ist dabei durchaus möglich, dass jemand zum Beispiel in Deutsch auf dem erweiterten Niveau arbeitet, das dem des Gymnasiums entspricht, in Mathe aber auf dem Grundniveau, das dem der Hauptschule entspricht. Die Einstufung ist aber dann nicht festgefahren, sondern jederzeit nach oben und unten anpassbar. Erst in der achten Klasse entscheiden sich die Gemeinschaftsschüler, ob sie Haupt- oder Realschulabschluss machen oder auf dem erweiterten, dem Gymnasium entsprechenden, Niveau weiterlernen.

Die Schüler haben ein Lerntagebuch, in dem jede Woche ein Wochenplan vorgegeben wird mit Zielen und Aufgaben, die zu erfüllen und zu erledigen sind. Ihre individuellen Aufgaben erledigen sie im sogenannten „Lernstudio“. Eigenverantwortung ist dabei eine wichtige Komponente der Gemeinschaftsschule. Peter Hutzel, Konrektor in Winterbach, betont aber: „Wir führen die Kinder sehr eng.“ Man nehme sie vor allem in den unteren Klassen an die Hand, um sie dahin zubringen, zunehmend eigenverantwortlich zu lernen und zu arbeiten.

Stärkere Schüler fordere man auch zusätzlich dadurch, dass man sie als Helfer einsetze, sagt Ulrich Mittnacht, nach dem Motto „Lernen durch lehren“. Sie könnten anderen Schülern helfen und dabei auch selbst profitieren, weil sie so den Stoff noch besser durchdringen und durch die Verantwortung persönlich wachsen könnten.

Schule ohne Noten: Wie funktioniert das?

Noten gibt es an der Gemeinschaftsschule erst in den höheren Klassen, wenn es so langsam auf die Abschlüsse zugeht, die natürlich wie an jeder anderen Schulart bewertet werden. Vorher aber bekommen die Schüler nur Noten, wenn sie, beziehungsweise die Eltern, das ausdrücklich wünschen - was laut Ulrich Mittnacht, dem Rektor der Lehenbachschule, nur sehr selten vorkommt. Er ist der Ansicht: Die ausführlichen und differenzierten Leistungsrückmeldungen, die die Schüler an der Gemeinschaftsschule laufend erhalten, sind viel aussagekräftiger, transparenter und auch leistungsgerechter als eine bloße Zahl. Wichtig sei aber, dass sie verbunden seien mit einem „guten Coaching“, also Rückmeldungen und Anregungen der Lehrkräfte.

Zum Alltag an der Gemeinschaftsschule gehören deswegen regelmäßige Lernentwicklungsgespräche mit Schülern und Eltern. Teilweise gehe man, wenn nötig, wöchentlich mit den Schülern ins Gespräch, sagt Ulrich Mittnacht. Schüler und Lehrer sind also ständig im engen Austausch über den Leistungsstand, auch die Eltern können es über die Lerntagebücher laufend nachvollziehen.

Das System ohne Noten „nimmt den Kindern Druck“, so Ulrich Mittnachts Erfahrung, Noten könnten sehr demotivierend wirken. „Ich behaupte, wir haben hier ein stressfreieres Lernen.“ Dabei fordere man an der Gemeinschaftsschule durchaus Leistung ein. Aber die Leistungsrückmeldungen an die Schüler sollten dabei möglichst positiv sein und motivieren.

Lässt der Ganztagsbetrieb überhaupt noch Freizeit für Hobbys?

Ein weiteres ganz entscheidendes Merkmal der Gemeinschaftsschule ist der verbindliche Ganztagsbetrieb – verbunden mit einem weit verbreiteten Vorurteil, wie Ulrich Mittnacht und Peter Hutzel immer wieder erleben. Eines, das sie meinen, zerstreuen zu können.

Viele verbänden mit dem Begriff der Ganztagssschule, dass sie keine Zeit mehr für Hobbys lässt, sagt Ulrich Mittnacht. Das sei jedoch eine Sorge, die nicht zutreffe. Die Schule sei um 16 Uhr vorbei. Und: „Die Schüler haben dann im Normalfall keine Hausaufgaben mehr.“ Diese hätten sie bereits in der Schule erledigt – und zwar betreut von Lehrkräften. Es könne höchstens sein, dass sie mal noch auf eine Klassenarbeit lernen müssten. Das heißt: Nach Schulschluss haben sie tatsächlich Freizeit. Auch an Realschule oder Gymnasium hätten die Schüler schließlich in den höheren Klassen mehrmals die Woche Nachmittagsschule – und dann noch die Hausaufgaben.

Außerdem biete man den Schülern sehr viel im Ganztagsprogramm, sagt Peter Hutzel: Musik, Sport, Kochen, Tanz und mehr, Anbieter wie Vereine seien vor Ort an der Schule mit ihren Angeboten. Das wolle man sogar noch ausbauen. In der Mittagspause hätten die Schüler „betreuten Freiraum“, als Ansprechpartner stünden zum Beispiel die Schulsozialarbeiter und die Mitarbeiter der Ganztagsbetreuung zur Verfügung. In dieser Zeit könnten sie ihre Akkus nach dem Vormittag wieder aufladen.

Die Schule werde dadurch „ein Lebensort über die Schule hinaus“, sagt Peter Hutzel: „Das alles ist wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder.“

Für wen ist die Gemeinschaftsschule besonders geeignet?

Grundsätzlich betonen Ulrich Mittnacht und Peter Hutzel, es sei gerade die Stärke der Gemeinschaftsschule, dass sie eine Schule für alle sei und sich auf Stärken, Schwächen und Bedürfnisse der einzelnen Kinder gut einstellen könne. Von der Ausrichtung könnten auch die Kinder profitieren, die in ihrer Entwicklung vielleicht noch etwas mehr Zeit als andere benötigen. Das heißt zum Beispiel ganz konkret: Wer mit einer Hauptschulempfehlung von der Grundschule kommt, hat Raum und Zeit, sich zu entwickeln, und die Chance, trotzdem noch einen Realschulabschluss zu machen.

Auch eher schüchterne Kinder, sagt Peter Hutzel, „die sich schwertun, mit anderen in Kontakt zu kommen“, könnten davon profitieren, dass sie „eng an die Hand genommen werden“. So gehe niemand einfach unter oder werde übersehen.

Und was ist mit Fremdsprachen?

Neben Englisch ab der 5. Klasse kann man an der Lehenbachschule in Winterbach ab der 6. Klasse Französisch lernen und es dann ab der 7. als Wahlpflichtfach belegen. Es gebe aber auch Gemeinschaftsschulen, die zum Beispiel noch Spanisch als dritte Fremdsprache anböten, sagt Ulrich Mittnacht.

Neben Französisch gibt es die gleichen Wahlpflichtfächer wie an der Realschule: Technik oder AES (Alltagskultur, Ernährung und Soziales). Ab Klasse 8 können die gleichen Profilfächer wie am Gymnasium gewählt werden.