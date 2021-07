Die Rückmeldungen der Schüler sprechen für Manuel Schmid Bände. „Der beste Schultag überhaupt!“ So lautete das Urteil zum Spiel-, Spaß- und Sporttag, den die Erstklässler der Lehenbachschule an diesem Dienstag, 20. Juli, erleben durften. Das spreche für den Tag an sich, zeige aber auch, so der Sozialarbeiter: „Das war kein tolles Schuljahr.“ Die Erstklässler hätten in ihrer Schullaufbahn wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie noch keine einzige Stunde Schulsport gehabt. Der