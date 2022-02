Mit einiger Verzögerung geht es bei der Baustelle am Winterbacher Bahnhof jetzt wieder sichtbar voran: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (15. auf 16. Februar) ist der erste der beiden neuen Türme für die Aufzüge aufgestellt worden. Der zweite steht an diesem Mittwoch noch am Bahnhofsplatz im Bereich der P+R-Parkplätze. Er soll in der folgenden Nacht drankommen, allerdings ist (Stand Mittwochmittag, 16. Februar), aufgrund von vorhergesagtem starken Wind, unsicher, ob das klappt. Bis die