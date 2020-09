Auch der eindringliche Appell des Bürgermeisters im Mitteilungsblatt hat am Ende nichts mehr gebracht: In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung hat die Winterbacher Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins am Donnerstagabend ihre Auflösung beschlossen. „Ohne diese Ortsgruppe und den Verein wäre die Winterbacher Gemeinschaft um ein Vielfaches ärmer“, schrieb Bürgermeister Sven Müller und forderte die Bürger auf: „Lassen Sie es nicht so weit kommen.“ Nun, es ist so weit gekommen: Nach