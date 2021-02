Gut ein Viertel des Energieverbrauchs in Deutschland liegt in den Privathaushalten, fürs Heizen, Duschen, aber zunehmend auch für Geräte wie Handys und Computer. Daran war bisher vor allem deshalb wenig zu ändern, sagen viele, weil die Energie für die Verbraucher zu billig war. Mit der zum 1. Januar 2021 eingeführten CO2-Steuer könnte sich das ändern, sagt Energieberater Michael Barner. Seine Botschaft: Wer jetzt beim Bauen und Modernisieren nicht an die Energiebilanz denkt, der bezahlt das