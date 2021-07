15 Monate lang konnte er nicht in seinem Beruf arbeiten, jetzt inszeniert Semjon E. Dolmetsch zum ersten Mal seit langem wieder ein Theaterstück. Der Schauspieler, Theaterpädagoge und Regisseur probt mit Schülern der Waldorfschule Engelberg seit fast vier Wochen für die Premiere von „Peer Gynt“ an diesem Freitagabend, 16. Juli. Dabei hat Dolmetsch in den letzten Tagen vor der Aufführung sogar in der Schule übernachtet, weil bis in die frühen Morgenstunden die Technik wie die Lichtsetzung