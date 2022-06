Fünf Bauplätze in Hanglage in Winterbach: Familien bevorzugt

Der Winterbacher Gemeinderat hat den Baubeschluss für ein neues Mini-Baugebiet im Eichenweg gefasst. Das heißt: Noch in diesem Jahr können voraussichtlich die Erschließungsarbeiten beginnen. Interessenten für die Bauplätze müssen sich aber noch gedulden. Der Gemeinderat muss erst noch die Preise für das Bauland im Südwesten des Orts beschließen – und auch die Kriterien festsetzen, nach denen die Plätze vergeben werden. Besonders Familien mit Kindern dürfen sich dabei Hoffnung machen. Der Bebauungsplan sieht Einfamilienhäuser in Kettenhausbauweise vor.

Drei gegen das Baugebiet

Ganz unumstritten war das Baugebiet nicht. Klaus Dieter Gawaz und Norbert Raisch (beide CDU) sowie Elke Heiland (Bürgerliche Wählervereinigung) stimmten im Gemeinderat gegen den Baubeschluss, nachdem sie schon bei der Diskussion um den Bebauungsplan dagegen waren. Ein Punkt, den sie dabei in der Sitzung im September 2021 vorbrachten, waren die Hanglage und der offenbar schwierige Baugrund. Klaus Dieter Gawaz, der selbst im Eichenweg wohnt, hatte weitere Bedenken wie zum Beispiel wegen der Versiegelung von Flächen. Außerdem hält er die Kosten für die Erschließung für unverhältnismäßig angesichts des kleinen Baugebiets.

Die große Mehrheit des Gemeinderats jedoch stand damals und steht weiterhin hinter dem Baugebiet „Eichenwäldle“. Der Bebauungsplan ist Ende April bereits in Kraft getreten. Mit dem Baubeschluss kann die Gemeinde jetzt die Erschließungsarbeiten ausschreiben. Der Baubeginn ist für Ende August angepeilt. „Wenn der Winter mitmacht, sind wir, wenn es gut läuft, an Weihnachten fertig“, sagt Bauamtsleiter Rainer Blessing. Er zweifelt aber bei realistischer Betrachtung: „Ich denke, dass wir erst im Frühjahr fertig werden.“ Dann, im Frühjahr 2023, könne voraussichtlich auch die Vermarktung der Bauplätze starten.

Bis dahin hat Rainer Blessing die große Bitte, „dass die Leute die Füße still halten“. Es bringe nichts, sich jetzt schon bei ihm zu melden wegen eines Bauplatzes. „Bitte nicht auf dem Rathaus anrufen, das hält nur den Bauamtsleiter vom Arbeiten ab.“ Wie die Vermarktung vonstatten gehe, werde man vorher im Gemeinderat öffentlich beraten und beschließen. Die Bauplätze werden dann auf der Internetseite der Gemeinde und im Mitteilungsblatt ausgeschrieben. „Es geht nichts unter der Hand weg“, sagt Blessing.

Voraussichtlich werde das „bewährte Punktesystem“ bei der Vergabe zum Einsatz kommen. Menschen, die bereits in Winterbach wohnen, werden zum Beispiel bevorzugt. Wichtiger sind aber soziale Kriterien, wie die Zahl der Kinder.

Größeres Baugebiet "Riedwiesen"

Ein deutlich größeres Baugebiet in Winterbach kommt in den Riedwiesen am östlichen Ortsrand Richtung Schorndorf. Bis zu 500 Menschen sollen dort einmal wohnen. Die Erschließung soll aber erst 2023 beginnen, so dass dort 2024 die ersten Häuser entstehen könnten. Die Gemeinde hat in diesem Baugebiet keine eigenen Grundstücke zur Vermarktung, alles wird auf dem privaten Markt landen. Auf einem Grundstück, das die Gemeinde im Umlegungsverfahren erhalten hat, ist ein Gebäude mit Kita, Begegnungsstätte und Sozialwohnungen geplant, auf einem anderen erwägt die Gemeinde ein Projekt in Richtung Seniorenwohnen oder Betreutes Wohnen.