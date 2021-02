Bis zu 500 Menschen sollen einmal im Gebiet „Riedwiesen“ in Winterbach wohnen. Am östlichen Ortsrand von Winterbach stößt es an die Ostlandstraße. Diese ist als Umgehungsstraße viel befahren, weswegen Lärmschutzmaßnahmen nötig sind. Ein abschirmender Wall oder eine Wand könnte dazu laut einem Gutachten womöglich bis zu fünf Meter hoch sein – enorme Dimensionen, gegen die sich im Bauausschuss des Gemeinderats jedoch Widerstand regt. Eine zusätzliche Lärmminderung könnte eine Reduzierung des