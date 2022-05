Für Trink- und Löschwasser: Pumpe am Wasserturm Manolzweiler muss ersetzt werden

So schnell wie möglich soll die Druckerhöhungsanlage für den Wasserturm Manolzweiler jetzt ausgetauscht werden. Das hat der Gemeinderat jetzt beschlossen. Eine Zuleitungspumpe ist bereits defekt und auch die übrigen drei sind bereits in die Jahre gekommen.

Die 170 Einwohner von Manolzweiler werden über ihren Wasserturm mit Trinkwasser, aber im Ernstfall auch mit Löschwasser versorgt. 100 Kubikmeter Speicherraum stehen hier zur Verfügung. Der mittlere Tagesbedarf liegt bei rund 22,5 Kubikmetern, die Spitze bei 45 Kubikmetern. Eine Druckerhöhungsanlage sorgt dafür, dass das Wasser, das über die Landeswasserversorgung eingespeist wird, den Haushalten mit 2,8 Litern pro Sekunde bereitgestellt werden kann.

Im Brandfall helfen Zisternen und Löschwasserbecken aus

Allerdings - die Anlage besteht aus vier Pumpen, eine ist bereits defekt. Zwei starke Pumpen leiten das Wasser von der Landeswasserversorgung zum Wasserturm. Von ihnen ist eine irreparabel ausgefallen.

Zwei kleinere Pumpen transportieren das Wasser von der Erde in den Behälter. Das Wasser wird schließlich von oben eingespeist. Außer Frage steht also, dass die Pumpen ersetzt werden müssen.

Noch reichen die Kapazitäten

Um die Siedlung im Brandfall ausreichend versorgen zu können, reichen die Kapazitäten des Turmes derzeit noch aus. Dies auch deshalb, weil unter anderem für die Löschwasserversorgung des Reiterhofs vor Ort mittlerweile eine Zisterne mit 50 Kubikmetern Inhalt gebaut worden ist.

Weiterhin stehen in Manolzweiler ein separates Löschwasserbecken mit 50 Kubikmetern am nordwestlichen Ortsrand sowie ein Löschwasserschacht mit Anschluss an die Fallleitung 3 der Landeswasserversorgung zur Verfügung.

Künftige Wohnbebauung fordert mehr Löschwasser-Kapazitäten

Aber: Eingedenk zukünftig hinzukommender Wohnbebauungen sei es durchaus sinnvoll, die Leistungsfähigkeit weiter zu steigern, erklärt Bürgermeister Sven Müller. Dies passiert nun, entsprechend dem Beschluss des Gemeinderates, durch den Einbau größerer Leitungsrohre, durch den Einsatz stärkerer Pumpen und die Absprache mit der Landeswasserversorgung, im Brandfall künftig mehr Wasser entnehmen zu dürfen.

Die Ausschreibungen für die neuen Pumpen und Rohre laufen schon. Der Gemeinderat hat die Verwaltung auch schon ermächtigt, die Aufträge umgehend zu vergeben. „Wir wollen das so schnell wie möglich umsetzen“, so Bürgermeister Müller.

Schnelles Handeln wichtig

Immerhin: Es sei nicht absehbar, wie in der aktuellen Lage Handwerker sowie die entsprechenden Ersatzteile für die geplante Maßnahme zu bekommen sind. Und die noch verbliebenen, durchaus betagten Pumpen zeigten sich nicht mehr besonders zuverlässig. Klar ist, je schneller die Pumpen ersetzt werden, desto besser.

Ist es endlich so weit, sollen die Geräte während des laufenden Betriebs ausgetauscht werden. „Grundsätzlich ist es auch kein Problem, wenn einmal einen halben Tag kein Wasser zufließt“, erklärt Bürgermeister Müller. Vielleicht aber müsse das Wasser während der Arbeiten ab und an halbstundenweise abgestellt werden. Mit längeren Ausfällen der Wasserversorgung in Manolzweiler rechnet er aber nicht.

EIgenbetriebe können Kosten voraussichtlich stemmen

Die Kosten für den Austausch der Druckerhöhungsanlage werden derzeit auf rund 95.000 Euro geschätzt und sind über den Haushaltsplan des Eigenbetriebs Gemeindewerk Winterbach abgedeckt. Die Kosten für den Austausch der inzwischen korrodierten Rohre mit solchen eines größeren Durchmessers auf einer Länge von 175 Metern werden auf rund 177.000 Euro geschätzt.