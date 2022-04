Bereits seit dem vergangenen Sommer trägt die Gemeinde Winterbach das Siegel „Fairtrade-Gemeinde“. Eine Bürgergruppe hatte sich mit Unterstützung der Gemeinde dafür eingesetzt, dass der Titel nach Winterbach kommt. Seit der vergangenen Woche hängt nun auch ein entsprechendes Banner am Alten Rathaus. Aber was macht die Gemeinde eigentlich nun konkret auf diesem Gebiet? Und was ist für die Zukunft noch geplant? Antworten darauf geben Barbara Berger aus der Fairtrade-Bürgergruppe und Matthias