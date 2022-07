Familien genießen das Angebot beim Brunnenfest in Winterbach

Bei schönstem Sonnenschein feiert Winterbach sein Brunnenfest mit Family-Meile und Straßenkunst-Festival. Im freundlichen Ortskern mit seinen vielen Fachwerkhäusern präsentieren sich die Vereine und Initiativen der Stadt. „Am Freitagabend war hier eine super Stimmung mit der Takanaka Club Band“, sagt Sabine Salifan vom VfL Winterbach, die in bester Laune auf dem Marktplatz Essensmarken ausgibt. „Alle haben getanzt.“

Wie es sich für ein Heimatfest gehört, ist der Platz gefüllt mit orangefarbenen Bierbänken und -tischen. Gerade spielt der „Musikverein Trachtenkapelle Winterbach“ auf der großen Bühne. 80 Musiker gehören zum Verein. Die traditionelle Festmusik passt sehr gut zum entspannten und friedlichen Miteinander. „Winterbach ist gemütlich, die Leute sind hier herzlich“, sagt Detsika Mary, die in Winterbach zu Hause ist. Sie trifft hier alte Bekannte. Matthias Kolb, Leiter des Hauptamtes und des Ordnungsamtes, ist sehr zufrieden. „Die Leute brennen darauf, wieder zusammen zu sein“, sagt er.

Die Vorbereitungen für das Fest seien diesmal wegen der Pandemie sehr kurzfristig gewesen. Für alle Beteiligten ein echter Kraftakt. „Winterbach zeichnet sich durch ehrenamtliches Engagement aus“, sagt er. Das klingt vielleicht nach Sonntagsrede, aber wenn man sich umschaut auf dem Brunnenfest, dann ist dieses Engagement überall sichtbar. Ganz besonders auf der Family-Meile, die seit 2019 zum Brunnenfest gehört. Das sind Mitmachstationen für die ganze Familie, die von Kirchen, Vereinen, dem Jugendhaus und vielen anderen Organisationen und Privatpersonen aus Winterbach gestaltet wurden. Dazu gehört ein sechs Meter hoher Kletterturm, eine Hüpfburg, eine Wurfmaschine, die den, der sie erfolgreich betätigt, mit Wasser überschüttet, und eine liebevoll gestaltete Kugelbahn. Die hat Ute Türk-Niederflur vom Lehenbach-Kindergarten gebaut. Die Kugel klickert vorbei an stilisierten Bäumen, sie überquert die Rems und rollt dann durch ein Miniatur-Winterbach. Immer wieder wird von Kinderhänden eine Kugel nachgelegt. Zu sehen, wie die Kugel ihren Weg nimmt, ist mitten im Trubel wie eine kleine Meditation. „Das ist das Schöne, dass die Initiativen alle aus dem Dorf kommen“, sagt Lorenz Attinger. Er ist mit seinen Kindern unterwegs und freut sich nach dem Festbesuch vor allem auf Schatten. Die Family-Meile verzichtet auf aufwendige Technik, dafür ist alles selbst gemacht - eben echt Winterbach.

Initiativen wie die „Gruppe Faires Winterbach“ zeigen ihr Engagement. Astrid Seidler stellt hier die neue faire Winterbacher Schokoladenkollektion vor, die von Montag an in den Läden zu kaufen sein wird. Damit wird unter anderem ein Regenwaldprojekt unterstützt. Mittendrin im Festbetrieb ist die geöffnete Michaelskirche. Sie ist wunderbar kühl und ruhig. Schatten spendet auch der Museumsgarten, ein beliebtes Ziel. Dieses Jahr ist auch die Straßenkunst wieder mit dabei. Auf drei Bühnen zeigen Musiker und Akrobaten ihr Können. In der Oberen Brunnengasse treten die Sway Sisters auf. Die beiden Studentinnen sind ganz offensichtlich starke Frauen, in der poetischen Inszenierung thront die eine auf der Schulter der anderen, rollt sich ab, die beiden tauschen ihre Positionen. Und das fließend in immer neuen Variationen. Das Besondere: Eine von ihnen liest dabei ganz ruhig und konzentriert die Stuttgarter Zeitung - bis die andere sie ihr stibitzt.

Eine ganz ruhige, fast verträumte Performance. Isabelle Bräuning und Ella Just arbeiten seit fünf Jahren zusammen. Sie sind das erste Mal in Winterbach. Nach ihrem Auftritt wirken sie kaum außer Atem. „Na ja“, sagt Isabelle, „die Fläche war etwas abschüssig, das mussten wir immer ausgleichen.“ Man hat es ihnen gar nicht angemerkt. „Das Brunnenfest ist vielleicht nicht sensationell - aber es macht glücklich“, sagt eine strahlende Besucherin - und das drückt es ganz gut aus.