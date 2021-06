14 Monate lang hat er kein Geld verdient und war nur mit Stornieren und Umbuchen beschäftigt, jetzt sieht Dirk Mölter wieder Land. In seinem Winterbacher Reisebüro spürt er: Die Leute haben zunehmend wieder Lust auf Urlaub. Dennoch bleiben im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie viele Ungewissheiten. Fernreisen, so Mölters Einschätzung, werden wohl 2021 noch nicht wieder möglich sein. Und er glaubt, dass die Reisebranche sich dauerhaft verändern könnte – was er sehr positiv