74 Tickets hat die Gemeinde Winterbach in den ersten Tagen verkauft, nachdem das Freibad ab Montag, 15. Juni, wieder geöffnet hat. Das ist nicht viel, aber angesichts des Regenwetters doch recht ordentlich. Der langsame Start sei gar nicht so schlecht, sagte Bürgermeister Sven Müller diese Woche im Gemeinderat: „Damit sich Betriebsabläufe einspielen und wir uns an die Situation gewöhnen können.“

Wer derzeit ins Winterbacher Freibad will, muss vorher online ein Ticket buchen (unter