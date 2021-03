Die Eintrittsgebühr für das Winterbacher Freibad steigt in diesem Jahr um 20 Cent auf drei Euro. Ermäßigte Tickets kosten in der neuen Saison statt 1,30 Euro 1,50 Euro.

„Das hat verschiedene Gründe“, sagt Melanie Müller, Leiterin der Finanzverwaltung bei der Gemeinde, auf Nachfrage. Die Gebühren seien zum letzten Mal 2014 erhöht worden. „Kommunen sind dazu angehalten, ihre Entgelte und Gebühren in regelmäßigen Abständen zu überprüfen, um zu schauen, ob sie so noch in Ordnung sind“, so